Comércio tem restrição de horário de segunda à sexta e fechamento aos finais de semana

Na manhã desta sexta-feira (11), o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, junto aos prefeitos de Ibitiúra de Minas, Santa Rita de Caldas, Albertina, Andradas e Caldas, anunciou novas medidas restritivas com o objetivo de conter o avanço da Covid na microrregião.

A partir de segunda-feira (14), o comércio em geral vai funcionar de 9h às 18h, durante a semana. Enquanto igrejas, templos religiosos, bares, restaurantes, supermercados e casas de eventos de 9h às 20h. Pontos turísticos e parques públicos estarão abertos de 8h às 17h30.

Já aos finais de semana, apenas farmácias, hospitais, clínicas, postos de combustíveis e hotéis (com 30% da capacidade) estão autorizados a funcionar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.