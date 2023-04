Comida di Buteco começa nesta quinta-feira (06) em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Tradicionalmente o concurso Comida di Buteco tem início na sexta-feira. Porém, nesse ano a data cai em um feriado (Sexta Feira da Paixão). E aí vem a boa novidade: na quinta-feira, dia 6, os butequeiros já podem começar a matar a curiosidade e provar as delícias do concurso gastronômico que este ano contará com 23 participantes. A programação vai até o dia 30 de abril e conta com o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas.

Ao todo, 23 butecos do município vão preparar receitas especialmente para o concurso. Os estabelecimentos serão avaliados por jurados e pelo público, através de quatro critérios: atendimento, higiene e temperatura de bebida e petisco.

O Comida di Buteco acontece anualmente, para eleger o Melhor Boteco do Brasil. Os bares participantes preparam um petisco conforme o tema pré-estabelecido e ele é vendido pelo mesmo preço em todo o país. O tema deste ano é “As ervas e as especiarias”, e o valor dos pratos é R$ 30.

O evento nasceu em 2000 visando resgatar os butecos autênticos, aqueles que todo mundo tem no coração. Ao longo desses anos, com legitimidade foi definido a razão de ser: TRANSFORMAR VIDAS ATRAVÉS DA COZINHA DE RAIZ – BUTECO EXTENSÃO DE SUA CASA. Ao longo dos 23 anos, busca desenvolver um importante papel de fomento à cultura e à cozinha de raiz.