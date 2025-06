Comissão de Direito Ambiental e Minerário da OAB Poços de Caldas promove evento sobre os impactos da mineração no Planalto de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Comissão de Direito Ambiental e Minerário da OAB Poços de Caldas convida a para o evento “Mineração Terras Raras: Impactos no Planalto de Poços de Caldas”, que ocorrerá no dia 25 de junho de 2025, às 18h30, no auditório da OAB. O encontro visa debater as questões ambientais e os desafios da mineração, com foco nas terras raras e seu impacto no desenvolvimento da região.

O evento contará com a participação de dois renomados palestrantes:

Dr. Alceu José Torres Marques, advogado especializado em Direito Ambiental, que abordará o tema “Mineração e Sustentabilidade”;Mariana Ferreira Martins, engenheira ambiental, que apresentará a “Perspectiva técnico-estratégica – Mineração e desenvolvimento regional com mitigação de impactos”.

Além das palestras, o evento terá uma entrada solidária, em parceria com a Comissão OAB Social. Os participantes poderão contribuir com 1 litro de leite UHT ou R$ 5,00, que serão destinados à compra de leite para apoiar iniciativas sociais da cidade. A doação deverá ser entregue na recepção do evento.

O Presidente da OAB Poços de Caldas, Otacilio Andreatta, ressalta, “Este evento representa uma oportunidade valiosa para debatermos, sob a perspectiva jurídica, os impactos da mineração de terras raras no Planalto de Poços de Caldas. Em um cenário onde é essencial harmonizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, é fundamental que a sociedade, os especialistas e as autoridades se reúnam para discutir soluções equilibradas e sustentáveis. A OAB Poços de Caldas se orgulha de proporcionar esse espaço de reflexão, com o intuito de promover um futuro mais responsável para nossa região. Convido todos a participarem deste importante debate, que visa o bem-estar de nossa comunidade e a preservação de nosso patrimônio natural.”

De acordo com a Presidente da Comissão de Direito Ambiental e Minerário da OAB Poços de Caldas, Isabel Spina, “ Este evento é uma oportunidade fundamental para toda a comunidade de Poços de Caldas compreender os impactos e as responsabilidades envolvidas na exploração de terras raras em nossa região.

Queremos reunir sociedade civil, profissionais, estudantes e gestores públicos em um encontro transparente, técnico e comprometido com o desenvolvimento sustentável. Contamos com a participação de todos para construirmos juntos soluções equilibradas para o nosso território.”

Detalhes do Evento:

Data: 25 de junho de 2025

Horário: 18h30

Local: OAB Poços de Caldas, Rua Rio Grande do Sul, 375 – Centro

Inscrições: www.sympla.com.br/oabpocosdecaldas

Entrada Solidária: 1 litro de leite UHT ou R$ 5,00