Comitê anuncia novos leitos pediátricos e reforça vacinação de idosos contra a gripe

Em reunião realizada na manhã de terça-feira (10), o Comitê de Avaliação para Enfrentamento de Doenças Respiratórias, com ênfase na Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), anunciou a ampliação de sete novos leitos de UTI pediátrica para a Santa Casa de Poços de Caldas onde atualmente dispõe de 14 leitos sendo 7 SUS e 7 por convênio.

O secretário de Saúde, Dr. Luís Augusto de Faria Cardoso, explicou que a solicitação foi encaminhada ao Ministério da Saúde como medida preventiva, diante do crescimento significativo de casos de SRAG na cidade. “Já operamos no limite da capacidade de leitos do SUS. Com essa ampliação, garantiremos atendimento adequado e maior segurança à população”, destacou.

Os registros desta terça-feira apontam um aumento de 17% nos casos de SRAG em comparação com períodos anteriores. De janeiro a maio de 2025, foram contabilizadas 82 hospitalizações e 8 óbitos — número mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2024, que teve 38 internações e 5 mortes.

Vacinação: proteção essencial

O comitê reforçou a importância da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza), especialmente para idosos — grupo em que a evolução de quadros gripais pode levar a complicações graves. Até o momento, apenas 47,24% do público-alvo foi imunizado, com 45.667 doses aplicadas: 17.144 em idosos, 3.180 em crianças e 309 em gestantes — números ainda distantes da meta de 90%.

“É fundamental verificar a caderneta de vacinação. Crianças, idosos, gestantes e a população em geral devem procurar as salas de vacina para se proteger”, alertou José Gabriel Pontes Baeta, secretário adjunto de Saúde.

Para se vacinar, não é necessário agendamento. As 20 salas de vacina do município funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É preciso apresentar cartão de vacinação e documento pessoal.

A Saúde alerta: Vacinar é proteger, é cuidar, é se amar. Vacine-se e proteja sua vida!