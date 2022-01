Comitê autoriza volta às aulas com 100% da ocupação, em Poços de Caldas

Foi publicada na tarde desta terça-feira (18), a resolução N° 73/2022 , que dispõe sobre a normativa de Saúde e Segurança para as instituições públicas e privadas de ensino de Poços de Caldas.

Ficou definida a retomada das aulas presenciais, e liberada a ocupação de 100% da capacidade de cada unidade escolar, segundo a estratégia de organização de cada rede de ensino. Os estudantes impossibilitados de submeter-se ao regime presencial, devem apresentar documentação comprobatória: relatório médico pormenorizado, acompanhado de exames, laudos ou outros documentos.

Vale ressaltar que todos os cuidados de contingenciamento sanitário, devem ser mantidos como a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas, assim como a assepsia e disponibilização de álcool gel a todos os alunos e profissionais da Educação e também aferição de temperatura nas entradas.

Quanto a cobertura vacinal, a imunização infantil em Poços de Caldas, foi iniciada nesta terça-feira (18), onde crianças de 5 a 11 anos com comorbidades começaram a ser vacinadas. Jovens e adolescentes também já puderam receber o imunizante no município.

