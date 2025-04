Comitê de Proteção às Escolas é apresentado em reunião com foco na segurança e prevenção de conflitos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos, e a secretária adjunta, Dévorie Guerra, conduziram uma reunião de apresentação do Comitê de Proteção às Escolas, iniciativa criada com base no Decreto Municipal nº 14.389/2023. O encontro contou com a presença do prefeito Paulo Ney e do vice-prefeito Eduardo Januzzi, reforçando o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar no ambiente escolar.

A apresentação teve caráter diretivo e foi voltada para a análise do cenário atual, com foco na articulação de possíveis ações de prevenção e resposta a situações de risco. Na ocasião, foi apresentado o relatório de ações desenvolvidas em 2024, além dos projetos e estratégias previstas para o ano de 2025, demonstrando o planejamento contínuo e o esforço conjunto para aprimorar a proteção das comunidades escolares.

O Comitê tem como missão articular medidas de segurança, prevenção de conflitos e violências nas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada.

Composto por órgãos multissetoriais, como as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, além do Ministério Público, Conselhos Tutelares e equipe técnica especializada, o Comitê atua como facilitador da integração entre diferentes setores, promovendo estratégias conjuntas de proteção aos estudantes, educadores e demais profissionais da educação.

Durante a reunião, foi destacada a complexidade do fenômeno da violência contra a escola, que exige respostas colaborativas, integradas e contínuas. O Comitê nasceu justamente com essa proposta: garantir que as políticas públicas de segurança escolar sejam pensadas de forma transversal, envolvendo diversos saberes e áreas de atuação.

A consolidação do Comitê representa mais um passo na construção de uma cidade mais segura, acolhedora e comprometida com a educação de qualidade para todos.