Como diagnosticar o baby blues

O baby blues, ou blues pós-parto, é uma condição que pode se manifestar nos primeiros dias após o parto (de um a três dias) e sua principal característica é um sentimento de tristeza. Na verdade, essa expressão é o modo informal de dizermos post-natal depression ou postpartum depression em inglês e equivale ao nosso depressão pós-parto em português.

Os sintomas do baby blues podem durar cerca de duas semanas e entre os mais comuns estão choro fácil, sensação de fragilidade, irritabilidade, falta de energia, falta de confiança, tristeza e mudanças de humor.

A psicóloga Júlia Miglioranzi, especializada em obstetrícia, neonatalidade e infância, traz mais esclarecimentos sobre o assunto;

“ O Baby Blues chamado também de tristeza puerperal, é um quadro de sintomas que se assemelha à uma depressão, porém com curta duração. Esses sintomas acometem a maioria das mulheres no período do pós parto devido as mudanças hormonais que acontecem nessa época somadas às demandas do recém nascido e a adaptação dessa mulher no novo contexto da maternidade.”

Julia Miglioranzi trabalha com demandas da parentalidade, saúde mental da mulher englobando aspectos de relacionamentos e sexualidade.

Veja mais informações sobre o tema Baby Blues no vídeo.

Beatriz Aquino