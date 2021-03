Complexo do bairro Monte Verde terá pista de bike

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As obras do novo Complexo de Lazer e Esporte, do bairro Monte Verde, estão na fase de finalização. A área de 6.600 m², que antes era conhecida como o campinho de futebol do bairro, agora, conta com um campo society, uma quadra de vôlei, quadra de peteca, um parquinho infantil e academia ao ar livre. No entorno foi feita uma pista de caminhada de aproximadamente 600 metros. O prefeito Sérgio Azevedo esteve no local nesta semana. “Este espaço proporciona o convívio e o esporte trazendo qualidade de vida para os moradores do Monte Verde e bairros adjacentes”, declarou o prefeito Sérgio.

O Complexo será todo iluminado e está sendo feito um projeto paisagístico com a colocação de gramado e um bonito pergolado (estrutura de colunas e vigas coberta com plantas). Também foi delimitada uma área de estacionamento para quem preferir vir de carro ou moto. “Estamos colocando o alambrado e finalizando uma pequena pista de bike, que o pessoal vai adorar. A pump track , como é chamada, é uma pista parecida com uma de BMX ou de saltos (dirt jump), só que em menores proporções em relação à altura dos obstáculos. O Complexo do Monte Verde sempre vai receber melhorias. O potencial aqui é grande”, explicou o secretário de Serviços Públicos, Antônio Donizette.

Com a criação do Complexo de Lazer e Esporte outras melhorias foram feitas no entorno. A rua abaixo foi alargada e uma rotatória organizou e otimizou o trânsito no local.

O Complexo faz parte do projeto – “Nosso Bairro está de Volta”, que revitaliza e cria espaços de convivência, lazer e esporte nos bairros da cidade.