Composição Ferroviária é atração no carnaval de Alfenas

O Composição Ferroviária desembarca em Cristina, Baependi e Alfenas na ressaca do

Carnaval. Serão 3 eventos destinados aos foliões que desejam prologar o Carnaval – já que

estiveram longe dele nos últimos dois anos.

Composição Ferroviária é um projeto que há 10 anos vem fazendo sucesso na cidade de Poços

de Caldas, Itaúna, Pouso Alegre e São Lourenço, promovendo shows de grandes artistas

brasileiros, com abertura de atrações regionais – a vanguarda e a tradição de mãos dadas.

Através do edital Carnaval da Liberdade, comemorando os 70 anos da Cemig, o projeto visita

as três novas cidades com a temática carnavalesca.

Quem ocupa o palco e anima os foliões é o Frevo na Fobica, banda que anima o Carnaval no

Sul de Minas por mais de 20 anos. O frevo se mistura à marchinhas, sambas, temas para as

crianças e à animação da banda formada por experientes foliões-músicos: Alexandre de

Almeida (guitarra baiana), Rodrigo de Almeida (teclado e programações), Raphael du Valle

(baixo), Mauro Inguagiatto (bateria e percussões) e o vocalista Newton Prado Júnior.

Nas três cidades a abertura de artistas regionais fazem o “esquenta da ressaca”. Em Baependi,

Jucilene Buosi e banda, com o show Samba da Cidade. Em Cristina a Charanga Santo de Casa

abre o evento. E em Alfenas show do compositor-sambista Casquídeo.

O projeto foi o único a ser contemplado no Sul de Minas e as cidades recebem o Composição

Ferroviária de braços abertos e euforia que se motorizou como o lugar da exaltação da Música

Brasileira.

Confira a programação:

25 FEV |SAB | BAEPENDI | 20H – Praça Monsenhor Marcos (Praça Central)

26 FEV |DOM |CRISTINA | 10h da manhã – Estação Ferroviária

05 MAR | DOM | ALFENAS | 10h da manhã – Praça Emílio da Silveira (Praça do Coreto)

Beatriz Aquino