COMPOTA DE PERAS EM CALDA DE LARANJA

FETUCCINI COM CHAMPIGNON

INGREDIENTES da compota de peras

6 peras maduras, porém, firmes

1 litro de suco natural de laranja

1 ½ xícaras de chá de açúcar cristal

½ xícara de chá de vinho branco seco (de boa qualidade)

½ xícara de chá de gengibre ralada

1 colher rasa de sopa de amido de milho

PREPARO

Corte as peras ao meio, retire os miolos conservando os cabinhos, e descasque.

Prepare a calda cozinhando o suco de laranja, gengibre e açúcar até incorporares os sabores, coe, junte as peras e deixe ferver até amaciar sem amolecer e retire-as da calda. Engrosse a calda com amido de milho, junte o vinho, espere evaporar e retire do fogo.

Assim que esfriar, mergulhe as peras de volta na calda e sirva de preferência gelado.

INGREDIENTES do fetuccini

½ xícara de chá de farinha de trigo

1 cebola picada

4 colheres de sopa de azeite de oliva

300 gr. de champignon em conserva

½ xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas

1 litro de leite

1 lata de creme de leite

500 gr. de macarrão tipo fetuccini

50ml. de conhaque

Sal e queijo parmesão ralado a gosto

PREPARO

Frite a cebola em azeite até murchar misture a farinha, gengibre o leite, cozinhe até engrossar, junte os cogumelos, azeitonas, o creme de leite por último, espere ferver e flambe com o conhaque.

Cozinhe o macarrão ao dente, sirva coberto com o molho, salpicado de um bom parmesão e corra para o abraço.