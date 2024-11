Comunicado de cancelamento do show do artista Zé Ramalho em Poços de Caldas-MG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A World Entretenimento e a Valente Produções Informa que o show do artista Zé Ramalho, que seria realizado às 21h do dia 30 de Novembro de 2024, no Ginásio Poliesportivo, localizado na cidade de Poços de Caldas, foi cancelado por motivos de força maior.

Os ingressos adquiridos serão reembolsados de acordo com os procedimentos abaixo:

1. Compras realizadas por meio do site oficial

A) A World Entretenimento e a Valente Produções é a responsável por reembolsar os valores de compra dos ingressos, sendo o sistema da tiketeira oficial adquirida, o meio que direciona a sua solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento da fatura do seu cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das instituições bancárias, a partir da data em que a World Entretenimento e a Valente Produções estabelecer.

B) A partir da disponibilização dos recursos pelo a World Entretenimento e a Valente Produções estabelecer, o cancelamento é realizado automaticamente e o valor dos ingressos serão estornados de acordo com os termos e condições de uso, previstos pela tiketeira oficial. Não haverá reembolso de taxas de serviços, conforme previsto nos referidos termos.

2. Compras realizadas em canal presencial (Bilheteria ou Ponto de Venda)

* Compras efetuadas com cartão de crédito ou débito: a solicitação de estorno será enviada automaticamente às administradoras dos cartões utilizados no pagamento. O valor será estornado na fatura de seu cartão, conforme prazos e regras das administradoras dos cartões de crédito.

*Compras efetuadas com Pix : a solicitação de estorno será enviada automaticamente às operadoras através da chave utilizada no pagamento. O valor será estornado no prazo de até 45 dias.

*Compras efetuadas em dinheiro: dirija-se à bilheteria em que realizou a compra, portando o(s) ingresso(s) do evento para receber o reembolso.

Lojas óticas Diniz Matriz

End: Rua: Prefeito Chagas nº346- Centro- Poços de Caldas-MG

Lojas óticas Diniz Filial

End: Rua: Assis Figueiredo nº1315- Centro- Poços de Caldas-MG

Casa do Terno

End: Rua: Alagoas nº 35- Centro- Poços de Caldas-MG

ATENÇÃO:

Não nos responsabilizamos por compras efetuadas em canais não oficiais. Não há reembolso ou reemissão de cortesias.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo Formulário de Atendimento do site oficial.