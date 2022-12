Concerto de Natal acontece hoje no Parque José Afonso Junqueira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

O “150 In Concert ” , projeto que faz parte das comemorações do aniversário de Poços de Caldas, se apresenta hoje, dia 16, às 20h00 no Parque José Affonso Junqueira. O evento é uma realização da prefeitura de Poços de Caldas através da Secretaria de Turismo o A

Se apresentam nesse evento Os corais Vocal Vivace, Coral VivEnCanto, Coral Municipal Selma T.F. Alvisi, Coral Sta Cecília, Coral Vitória&Paz, Coral Canto da Terra, Corais do Sesc e seus respectivos regentes, Raquel Mantovani, Rodrigo Pires, Luiz D’Ava, Maria Inês Lobão, Andrea Turato, Flávia Granato.

Todos os corais serão acompanhados pela Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Poços de Caldas e apresentam o concerto de Natal com um primoroso repertório natalino, com arranjos do renomado músico Camilo Carrara, responsável pela direção instrumental do Natal encantado, de Curitiba, e de tantas produções marcantes no cenário nacional sob regência do maestro, Juliano Barreto, direção de produção de Maria Inês Lobão e direção de musical com Raquel Mantovani.

O concerto integra a programação cultural do Natal Poços de Luz, sendo aberto a todo o público.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca, o espetáculo valoriza a música e a arte poços-caldense e resgata o espírito natalino.

“Será uma noite inesquecível, com à linda decoração e luzes do Natal na praça José Affonso Junqueira. Os arranjos foram criteriosamente elaborados para esse concerto, aliados a um belíssimo roteiro, dando vida à magia que essa celebração merece”. Diz a diretora musical, Raquel Mantovani.

O maestro, Juliano Barreto, destaca que será uma noite especial:

“Nós da Banda Sinfônica estamos muito felizes com os resultados obtidos ao longo dos ensaios com muita dedicação. O Concerto será lindo, com arranjos especiais e um imponente Coral. Tudo isso para coroar um ano especial, de intensos trabalhos, em comemoração aos 150 anos da nossa querida Poços de Caldas! O público se surpreenderá com tamanha beleza do concerto em uma época muito especial que é o Natal”.

Serviço:

150 In Concert

Dia: 16/12

Horário: 20h00

Local: Parque José Affonso Junqueira

Caso chova no dia, o Concerto será transferido para a Matriz – Basílica Nossa Senhora da Saúde

Praça Monsenhor Faria de Castro, 55 – Centro