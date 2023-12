Concerto de Natal na Basílica reúne Banda Sinfônica do Conservatório e diversos corais da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Banda Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas encerrará a temporada 2023 com um grande Concerto na Basílica Nossa Senhora da Saúde, a Igreja Matriz, nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, às 20h, aberto ao público.

Desta vez, o concerto será em parceria com um grande coro formado por mais de 100 vozes, com a participação dos corais: Vocal Vivace, Coral VivenCanto, Coral Municipal, Coral do SESC, Coral do Gaapo e Coral Canto da Terra. “No repertório, o público vai se encantar com os clássicos natalinos, além de grandes canções nacionais e internacionais”, destaca o regente da Banda Sinfônica do Conservatório, Juliano Barreto.

Formada em 2012, no Conservatório Musical de Poços de Caldas, a Banda Sinfônica surgiu da junção de professores, alunos e músicos convidados. Os alunos presentes são destaques em seus cursos e os músicos convidados, de Poços e região, são especialistas em seus instrumentos. Este conjunto é voltado para a música de concerto do mais alto nível de excelência, que vai desde grandes aberturas, suítes e fanfarras, até os conhecidos temas de filmes, rock e grandes musicais.

Por sua flexibilidade de repertório, fruto da produção artística do século XX, executa transições entre a orquestra sinfônica e as experimentações da música contemporânea. Em pouco tempo, a Banda Sinfônica conquistou notoriedade no cenário musical, pelo seu ideal que é divulgar e valorizar a música erudita e a música de concerto.

Serviço

Concerto de Natal

Data: 15/12/2023 – sexta-feira

Horário: 20h

Local: Basílica Nossa Senhora da Saúde (Matriz)