Concurso Público de Poços de Caldas: IMAM divulga retificação e resultados dos Recursos da Prova de Títulos

O Instituto Mineiro de Administração Municipal (IMAM), responsável pela organização do concurso público municipal de Poços de Caldas, disponibilizou em seu site a retificação da nota da prova de títulos e os resultados dos recursos contra a nota da prova de títulos. As provas foram realizadas nos dias 20 e 21 de abril, e os candidatos já podem conferir os resultados, aqui.

O concurso atraiu mais de 17 mil inscritos, com 509 vagas distribuídas em 56 cargos, incluindo auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, fiscal, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, engenheiro e professor.

Consulta aos Resultados

Para acessar os resultados dos recursos contra a nota da prova de títulos, os candidatos devem:

Acessar o site do IMAM.

Inserir seu CPF ou e-mail e senha na área do candidato.

No menu, clicar em “Recursos” e selecionar o recurso desejado.

A secretária de Administração, Ana Alice de Souza, destacou que a previsão é que o resultado, com a classificação de cada candidato, seja divulgado até o final de junho. “A convocação dos candidatos aprovados ocorrerá conforme a demanda dos setores. Este concurso é uma grande oportunidade para os candidatos e uma iniciativa importante da Prefeitura de Poços de Caldas para preencher diversas posições no município”, afirmou a secretária.

Para mais informações e atualizações sobre o concurso, os candidatos devem acessar o site do IMAM.

