Concurso Público de Poços de Caldas: Notas da Prova Prática Disponibilizadas

O Instituto Mineiro de Administração Municipal (IMAM) divulgou as notas da Prova Prática do concurso público municipal de Poços de Caldas. As provas, realizadas nos dias 20 e 21 de abril, contaram com a participação de mais de 17 mil inscritos para as 509 vagas oferecidas em 56 cargos.

A consulta das notas da Prova Prática está disponível na área restrita do candidato no site do IMAM. Para acessar, utilize seu login e senha ou acesse aqui.

Os candidatos insatisfeitos com a nota da prova podem entrar com recurso entre os dias 18 e 20 de junho de 2024. O procedimento deve ser realizado exclusivamente online, na área restrita do candidato, na opção “Recurso”. As orientações detalhadas para interposição de recurso estão disponíveis no Edital do concurso, nos itens 12.1.5, 12.1.10 e 12.1.10.2.

A previsão para a publicação do resultado do concurso, com a classificação geral dos candidatos, está prevista para o final de junho. A convocação dos aprovados será realizada conforme as necessidades das secretarias municipais.

“Este concurso representa uma grande oportunidade para os candidatos e uma importante iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas para suprir a demanda por profissionais qualificados em diversas áreas do município,” afirma a Secretária de Administração, Ana Alice de Souza.

Para mais informações e acompanhar as atualizações do concurso, acesse o site do IMAM!