Concurso público: Veja a lista dos aprovados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Saiu nesta terça-feira (21) o resultado oficial com a lista de aprovados no Concurso Público da Prefeitura de Poços de Caldas.

Acesse o resultado das vagas PCD.

Acesse o resultado das vagas gerais.

O gabarito oficial foi publicado na última quinta-feira (16), além do resultado dos recursos contra as questões da prova.

Os candidatos têm até sexta (24) para apresentar os demais recursos, que devem ser exclusivamente pela internet, na área particular do candidato com login do usuário e senha, na opção “recurso”.

No dia 27 , próxima segunda, serão publicadas as relações de candidatos que terão as provas de redação corrigidas e de candidatos que terão os títulos analisados. Também no dia 27 será publicada a 1ª Classificação Parcial (somente dos cargos que têm prova de redação).

O concurso público da Prefeitura contou com 17.275 inscrições, validadas pelo Imam.