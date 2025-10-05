Condutor fica ferido após carro atingir poste na serra do Campestrinho

Atualizado em 5 de outubro de 2025

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e bater contra um poste de iluminação pública na noite deste sábado (4), na AMG-1545, Km 1, trecho conhecido como serra do Campestrinho, em Poços de Caldas. O acidente aconteceu por volta das 21h.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia sentido ao centro da cidade quando o condutor perdeu o controle direcional, saiu da pista e atingiu o poste. Com o impacto, a base da estrutura foi quebrada, ficando sustentada apenas pela fiação elétrica e ocupando parte da via.

O motorista foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico. A identidade e o estado de saúde da vítima não foram divulgados.

Técnicos do Departamento Municipal de Eletricidade (DME) estiveram no local e informaram que o reparo deverá levar pelo menos cinco horas, exigindo a interdição total da via por motivo de segurança.

A Polícia Militar Rodoviária informou que o tráfego permanecia interditado até as 22h33 e que a Perícia Técnica foi acionada para os demais procedimentos.

O registro foi feito pela equipe da VP RV 30498, composta pelo sargento Leonardo e soldado Gouvêa.