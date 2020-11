Confira a pesquisa do Procon para a Black Friday em Poços de Caldas

Nesta sexta-feira (27) acontece a Black Friday. Para ajudar o consumidor, o Procon pesquisou os preços de 49 produtos, entre eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios. A pesquisa foi feita em três grandes lojas do centro de Poços.

A lista inclui celulares, notebooks, máquinas de lavar, TVs, geladeiras, panelas, cafeteiras, fogões e vários outros. A pesquisa está disponível aqui

Além disso, o órgão de defesa do consumidor dá dicas na hora de comprar. Uma delas é acompanhar os preços dos produtos/serviços desejados para comparar com os valores das promoções no dia da Black Friday.

Nas compras pela internet, o Procon recomenda escolher sites conhecidos e observar os prazos de entrega, especialmente se são presentes para o Natal. O órgão também recomenda ficar a atento a produtos adicionais que podem ser inseridos na hora da comprar, como seguros e garantia estendida.

