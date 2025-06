Confira a programação completa do 1° Seminário Municipal de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima terça-feira, 10 de junho, Poços de Caldas vai sediar o 1° Seminário Municipal de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. O evento será realizado no auditório do Palace Casino, das 8h às 12h, com o tema “Que abolição é essa, Isabel? – Caminhos para reparação e promoção da igualdade racial”.

A participação é gratuita e aberta a todos os interessados no tema. A programação terá início às 8h, com inscrição e café. A abertura oficial está agendada para 8h20. Na sequência, haverá apresentação da Orquestra de Berimbau Luizinho Conke. Já às 9h, será a vez do monólogo “A coisa tá preta”, com Aldo Vieira e, às 10h, apresentação musical com Thiago Oliveira.

A palestra que vai abordar a temática central do evento – “Que abolição é essa, Isabel?”-, com Mariana Aparecida de Carvalho, será às 10h30. A coordenadora da Divisão de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, Nanci de Moraes, apresenta a proposta do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a partir das 11h30 e o encerramento será às 12h.

O seminário é uma realização da Rede de Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Poços de Caldas e visa debater o racismo estrutural, que ainda é uma realidade no Brasil, e seus efeitos que atingem a vida da população negra diariamente. O enfrentamento ao racismo exige ação coletiva, comprometimento das instituições e participação ativa da sociedade civil.

Articulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a Rede da Igualdade Racial é baseada na cooperação entre pessoas negras e não negras que se uniram para combater o racismo estrutural no município, através de ações, projetos e políticas que reconheçam e respeitem a história, a cultura e a luta dos movimentos negros, por uma Poços de Caldas para todos.

Os participantes que desejam a emissão de certificado de participação devem realizar inscrição neste link.

Programação

8h – Inscrição e café

8h20 – Abertura e formação da mesa

8h30 – Apresentação Orquestra de Berimbau Luizinho Conke

9h – Monólogo “A coisa tá preta” – Aldo Vieira

10h – Apresentação musical – Thiago Oliveira

10h30 – Palestra “Que abolição é essa, Isabel?”– Mariana Aparecida de Carvalho

11h30 – Apresentação da proposta do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial

12h – Encerramento