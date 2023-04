Confira a programação completa do Flipoços 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Flipoços | Festival Literário Internacional de Poços de Caldas | está com uma programação riquíssima para todas as idades. Com agendamento especial para os alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Poços de Caldas e região. Confira as atividades diárias especificamente para esse público e faça seu agendamento para os dias letivos clicando no link abaixo pelo WhatsApp com a coordenadora de eventos Nadja Moreno.

Aproveite também a programação de sábado e domingo durante o festival.

03 de Maio | Quarta-feira

08h às 09h | TEATRO DA URCA

Mesa “Qual América Latina desejamos para o nosso futuro?” com Luis Cláudio Pereira e participação especial da aluna Camila da Silva Campos, do 3º ano do Ensino Médio da Escola Padrão.

09h às 10h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

Diariamente no Espaço Sicredi haverá atividades do Cooperação na Ponta do Lápis | Programa de Educação Financeira do Sicredi. Aprender a cuidar do dinheiro não é coisa só de gente grande! Participem e descubram como lidar com as finanças desde pequeno! Além de aprender sobre grana, ainda terá entrega de uma surpresa especial!

08h às 09h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Oficina | Expressão Teatral | A proposta é estimular os alunos por meio dos jogos teatrais e exercícios que possam introduzi-los à prática da interpretação, à expressão e à comunicação artística, potencializando a criatividade e desinibição. Com Luciana Rossi. Oferecimento Sesc Minas.

09h30 às 10h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Workshop “Escrita Criativa para Adolescentes” com Mari Vieira. Vagas limitadas com inscrições gratuitas antecipadas.

13h30 às 15h | TEATRO DA URCA

Mesa Literatura e Povos Indígenas | “Fotografia Indigenista, Mercado e Direito de Imagem” com Edgar Xakriabá, Giulianne Martins. Apresentador Renato Soares.

13h30 às 16h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Oficina “Prática de Fotografia com Smartphone” com Thaty Naila. Vagas limitadas com inscrições gratuitas antecipadas.

14h às 15h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

15h30 às 16h30 | ESPAÇO SICREDI | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

O Projeto “Contação de Histórias” vem dar seguimento à uma arte que é tão importante na cultura popular, a arte de contar histórias. Os artistas Ernani Fernandes e Taty Siqueira elaboraram essa contação inspirados no livro Lewis Carrol: Alice no Pais das Maravilhas. Oferecimento Sesc Minas.

04 de Maio | Quinta-feira

08h às 09h | TEATRO DA URCA

Bate papo sobre o livro “A menina que entrou na história” uma celebração à leitura e aos clássicos com Alex Andrade.

09h às 10h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

09h30 às 10h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Fabiana Brasil é atriz, contadora de histórias e ao longo dos mais de dez anos como narradora utiliza a palavra como uma forma de fabular e desenhar o mundo. E assim, a proposta é descobrir um caminho novo a cada história. Uma nova estrada a ser trilhada sempre junto da plateia, com muita música e divertimento. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 | TEATRO DA URCA

Contação de Histórias para crianças baseado no livro “A menina que entrou na história” com Alex Andrade. Uma celebração à leitura e aos clássicos.

14h às 15h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Conferência “Antropologia da Beleza” com o antropólogo, escritor e fotógrafo Renato Soares. Uma deliciosa viagem no tempo onde o fotógrafo inspirado pelos registros de Hans Staden, Pierre Verger dentro outros, apresenta uma forma própria de pesquisa e de expressão artística que chama de Antropologia da Beleza.

15h às 16h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

14h às 15h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

05 de Maio | Sexta-feira

08h às 09h | TEATRO DA URCA

Conferência Especial | Literatura e Questões Indígenas – “As nossas raízes indígenas” com o escritor e indigenista Benedito Prézia, “Escritor Sulfuroso” homenagedo do Flipoços 2023.

08h às 09h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Workshop | “O dia da Língua Portuguesa e a importância da Escrita Criativa para o conhecimento da língua” com o artista vistual Augusto Meneghin e com a escritora portuguesa residente Judite Canha Fernandes.

09h às 10h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

10h às 11h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Oficina | Elementos do Rosto do Mangá com Juliana Ferrari | A luz e a sombra dão um toque final no desenho, dando contraste e volume nos objetos, assim formando a base tridimensional do desenho. Esta técnica é amplamente usada nos desenhos de Mangá. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Atividade para todas as idades | Apresentação Coral Sesc Poços de Caldas | com repertório musical de composições eruditas e populares do cancioneiro nacional. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Atividade de Literatura Juvenil | Bate papo com Vanessa Ratton baseado no livro Quando a Lua é Cheia que se passa em Minas Gerais, na cidade de Serra da Saudade.

14h às 15h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

16h às 17h | TEATRO DA URCA

Mesa Literatura Fotografia e a Semana de Arte Moderna | “A Mata Infotografável” com o escritor Alexandre Rabelo conversa com Sergio Montero, baseado no livro recém lançamento Miss Macunaíma, Romance Invocação.

A programação oficial no site

https://www.flipocos.com/programacaoflipocos.html

Alguns debates serão transmitidos ao vivo pelo canal do Flipoços no Youtube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Mais informações pelo 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Serviços:

Local | Espaço Cultura da Urca e Teatro e Biblioteca Centerário | Poços de Caldas.

Flipoços 2023 acontece de 3 a 7 de maio e contará com uma livraria exclusiva, a Livruz diariamente no local do evento;

Horário de Funcionamento do Festival | 9h às 21h com entrada franca.

A lotação do teatro será por ordem de chegada. Pede-se a doação de um livro que pode ser entregue no local do evento.

Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e o novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Beatriz Aquino