Confira a programação da 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Nesta sexta-feira, 11 de abril, Poços de Caldas realiza a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, das 8h às 17h, no Espaço Cultural da Urca. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/vSvntbNsaLEPzh5p8.

O tema central será “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por equidade, direitos e participação”. Haverá palestra, apresentação e discussão dos cinco eixos temáticos previstos (abaixo), plenária e eleição dos delegados que vão representar o município na Conferência Estadual.

A conferência é uma instância de debate, formulação e avaliação sobre temas específicos e de interesse público voltados para pessoa idosa e conta com a participação de representantes do governo e da sociedade civil. “O objetivo é elaborar propostas que atendam as políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, que serão apresentadas em âmbito estadual e federal”, informa a presidente do Conselho Municipal do Idoso (CMI), Hellen Gonçalves Gervásio.

Organizada pelo Conselho Municipal do Idoso, a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. “As conferências municipais são espaços importantes e democráticos de reflexão e discussão, sempre pensando no aprimoramento das políticas públicas”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Marcela Carvalho.

Confira a programação:

8h – Credenciamento e café

9h – Composição da mesa

9h15 – Leitura e aprovação do Regimento Interno

9h30 – Leitura das propostas da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

9h45 – Palestra magna com a secretária municipal de Assistência Social, Marcela Carvalho

Apresentação dos eixos:

10h15 – Eixo I – Financiamento das Políticas Públicas para ampliação e garantia dos Direitos Sociais

10h30 – Eixo II – Fortalecimento de Políticas para a Proteção à Vida, à Saúde e para o Acesso ao Cuidado Integral da Pessoa Idosa

10h45 – Eixo III – Proteção e Enfrentamento a todas as Formas de Violência, Abandono Social e Familiar da Pessoa Idosa

11h – Eixo IV: Participação Social, Protagonismo e Vida Comunitária na perspectiva das Múltiplas Velhices

11h15 – Eixo V: Consolidação e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como Política do Estado Brasileiro

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Grupos para discussão dos eixos

15h – Plenária

16h – Eleição dos delegados

16h30 – Café/encerramento.