Confira a Programação do Cine Marquise Ultravisão para o final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vem aí mais uma Cinesemana (8 a 14 de junho) recheada de boas opções! Entre as novidades, destacamos a estreia de Transformers – O Despertar das Feras – 14h00 (DUB) (Exc. Seg, Ter e Qua.) / 16h30 (DUB) / 19h00 (3D DUB) (Exc. Qua.) / 21h40 (LEG) (Exc. Qua.) SALA 01.

Homem Aranha: Através do Aranhaverso continua em cartaz com sessões diárias 15h30 (DUB) / 18h25 (DUB) / 21h20 (DUB) (Exc. Sex.) SALA 02.

Boogeyman – Seu Medo é Real tem sessão diária às 22h00 (LEG) (Exc. Qua.) SALA 04.

Diretamente do fundo do mar, A Pequena Sereia em três horários 16h00 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h30 (DUB) SALA 03.

O eletrizante Velozes e Furiosos 10 também em diferentes horários: 14h00 (DUB) (Exc. Seg, Ter e Qua.) / 16h40 (DUB) / 19h20 (DUB) (Exc. Qua.) SALA 04.

Super Mário Bros – o Filme às 14h00 (DUB) (Exc. Seg, Ter e Qua.) SALA 03.

VEJA ANTES THE FLASH

Na quarta, 14, tem mais uma especial pré-estreia: The Flash, às 20h30 (DUB) SALA 01 e às 21h00 (LEG) SALA 04.

CORUJÃO – REI DO TERROR

É nesta madrugada de sexta para sábado, 9 para 10 de junho. Começa às 22h, com Carrie, a Estranha. Às 00h20 tem a exibição de O Iluminado. A maratona se completa a partir de 03h25 com Boogeyman – Seu Medo é Real. Com intervalo de 30 minutos entre as sessões.

Prepare seu pijama preferido, sua pantufa, fique à vontade para trazer coberta, travesseiro e venha viver uma noite diferente! Ainda dá tempo de garantir seu lugar na Sessão Especial Corujão Rei do Terror. Os ingressos podem ser garantidos online, exclusivamente em cinemarquise.com.br ou diretamente no Marquise Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007. Os preços para o Corujão estão a partir de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a meia; e R$ 50,00 (cinquenta reais) a inteira. Classificação Indicativa 18 anos.

Siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

Ou acesse: cinemarquise.com.br

Beatriz Aquino