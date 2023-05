Confira a programação do Flipoços para esta quarta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

03 de Maio | Quarta-feira

08h às 09h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Mesa “Qual América Latina desejamos para o nosso futuro?” com Luis Cláudio Pereira e participação especial da aluna Camila da Silva Campos, do 3º ano do Ensino Médio da Escola Padrão.

08h às 09h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Oficina | Expressão Teatral | A proposta é estimular os alunos por meio dos jogos teatrais e exercícios que possam introduzi-los à prática da interpretação, à expressão e à comunicação artística, potencializando a criatividade e desinibição. Com Luciana Rossi. Oferecimento Sesc Minas.

09h às 10h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

Diariamente no Espaço Sicredi haverá atividades do Cooperação na Ponta do Lápis | Programa de Educação Financeira do Sicredi. Aprender a cuidar do dinheiro não é coisa só de gente grande! Participem e descubram como lidar com as finanças desde pequeno! Além de aprender sobre grana, ainda terá entrega de uma surpresa especial!

09h30 às 11h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Mesa Literatura e Educação | “Fomento da Literatura e formação de Leitores nos espaços escolares” com a participação dos professores da Rede Estadual de Ensino. Mediador Professor e diretor da Diretoria Educacional da Superintendência Alvaro Antonio Domingues Costa. Oferecimento Superintendência Regional de Ensino do Sul de Minas.

09h30 às 10h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Workshop “Escrita Criativa para Adolescentes” com Mari Vieira. Vagas limitadas com inscrições gratuitas antecipadas pelo e-mail coordenacao@gsceventos.com.br.

13h30 às 15h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC | TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE /@FLIPOCOS-PC

Mesa Literatura e Povos Indígenas | “Fotografia Indigenista, Mercado e Direito de Imagem” com Edgar Xakriabá, Giulianne Martins. Apresentador Renato Soares. Clique abaixo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações!

