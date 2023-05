Confira a programação do Flipoços para esta quinta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

04 de Maio | Quinta-feira

08h às 09h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESCBate papo sobre o livro “A menina que entrou na história” uma celebração à leitura e aos clássicos com Alex Andrade.

08h às 09h e das 10h às 11h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Atividade Juvenil | “Os Mistérios da Biblioteca: uma aventura pelo segredo dos livros” | Uma dinâmica que transformará a biblioteca em uma sala de escape onde o grupo agendado precisará desvendar enigmas escondidos na biblioteca para “se libertarem”. No enredo, será trabalhado o poder libertador dos livros de forma lúdica e instigante. Oferecimento A Recreativa.

09h às 10h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

Diariamente no Espaço Sicredi haverá atividades do Cooperação na Ponta do Lápis | Programa de Educação Financeira do Sicredi. Aprender a cuidar do dinheiro não é coisa só de gente grande! Participem e descubram como lidar com as finanças desde pequeno! Além de aprender sobre grana, ainda terá entrega de uma surpresa especial!

09h30 às 10h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Fabiana Brasil é atriz, contadora de histórias e ao longo dos mais de dez anos como narradora utiliza a palavra como uma forma de fabular e desenhar o mundo. E assim, a proposta é descobrir um caminho novo a cada história. Uma nova estrada a ser trilhada sempre junto da plateia, com muita música e divertimento. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Contação de Histórias para crianças baseado no livro “A menina que entrou na história” com Alex Andrade. Uma celebração à leitura e aos clássicos.

14h às 15h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

14h às 15h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Conferência “Antropologia da Beleza” com o antropólogo, escritor e fotógrafo Renato Soares. Uma deliciosa viagem no tempo onde o fotógrafo inspirado pelos registros de Hans Staden, Pierre Verger dentro outros, apresenta uma forma própria de pesquisa e de expressão artística que chama de Antropologia da Beleza. Vagas limitadas, por ordem de chegada.

15h às 16h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

16h às 17h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Workshop | “Processos de autopublicação literária” com Dani Nascimento, Eduarda Brits, Mari Vieira, Stephânia de Castro. Mediação de Juliana Otelo Acortana.

17h às 18h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC | TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE /@FLIPOCOS-PC

Mesa Master | Literatura, Fotografia, Dramas Humanos e Catástrofes Naturais | As tristes confluências do Brasil e outros países do Mundo com o fotojornalista Yan Boechat (Na última década realizou coberturas em áreas de conflito como Síria, Iraque, Gaza, Afeganistão, Ucrânia, República Democrática do Congo, Egito, Líbano, Venezuela e Tunísia) e Juca Martins (editor e fotógrafo da agência Olhar Imagem e coordena o grupo de fotógrafos Fotobrasilis, especializado em documentar o Brasil). Mediadora Cristina Serra, jornalista e escritora, lança no Flipoços Nós, sobreviventes do Ódio. Clique abaixo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.

