Confira a programação do Flipoços para este sábado

06 de Maio | Sábado

09h às 10h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Atividade Master | Lançamento do livro Pelo meu filho, eu luto de Ligia Scalise sobre a história vivida por Ana Paula Tranche. Participação Especial das crianças e jovens da ADEFIP com a apresentação “Entre nós”.

09h às 10h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Atividade para todas as idades | Intervenção da Mini Biblioteca Móvel | Mini biblioteca Móvel é uma biblioteca itinerante criada pelo artista circense e escritor Guilherme Teixeira em 2020 onde desde então circula por bairros e praças da cidade contando histórias, apresentando números, trocando e distribuindo livros. Oferecimento Sesc Minas.

09h às 10h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

Diariamente no Espaço Sicredi haverá atividades do Cooperação na Ponta do Lápis | Programa de Educação Financeira do Sicredi. Aprender a cuidar do dinheiro não é coisa só de gente grande! Participem e descubram como lidar com as finanças desde pequeno! Além de aprender sobre grana, ainda terá entrega de uma surpresa especial!

10h30 às 11h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC | TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE /@FLIPOCOS-PC

Mesa Master | Literatura, Fotojornalismo e Política | “A influência das fotos na opinião pública nacional” com a fotojornalista Gabriela Biló, jornalista e escritora Juliana Dal Piva, ator e fotógrafo Jonas Golfeto. Mediação de Lilian Tahan CEO do site de notícias Metrópoles.

10h30 às 11h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Mesa com Mazé Chotil, escritora brasileira, residente em Paris há mais de 30 anos. Conversa no Flipoços com Sérgio Montero sobre o livro Na sombra do Ipê que relata sobre o câncer, amizade, amor e morte. Um livro tocante e muito emocionante. Recém-lançado no Brasil.

12h às 13h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Atividade Master | “Encontrão dos Escritores Poços caldenses” com a participação de mais de 20 autores da terra em uma grande roda de conversa, novos lançamentos e trocas de experiências. Coordenação do escritor Tadeu Rodrigues. Lançamentos, vendas e autógrafos. Prestigie nossos autores e autoras sulfurosos!

13h30 às 15h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Mesa Literatura e Mulherio das Letras Indígenas | Lançamento Álbum Guerreiras da Ancestralidade com Vanessa Ratton, Luana Guarani, Ana Kariri. Partipação Especial de Ju Cassou Aruã – Pocket show Koratã & Mborai (Canções Guarani).

14h às 15h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Encontro da Academia Poços Caldense de Letras | “1º Concurso de Declamação Lamartine de Figueiredo Filho”. Uma homenagem não só ao mais tradicional declamador da entidade acadêmica, como a todos os confrades e confreiras que fazem parte desta Academia histórica. Coordenação Regina Alves, presidente da APCL. Imperdível!

14h às 15h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

15h30 às 17h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC | TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE /@FLIPOCOS-PC

Mesa Master com Bob Wolfenson | Uma conversa com um dos maiores fotógrafos brasileiros. Participação do fotógrafo mineiro Márcio Rodrigues e mediação de Milena Pedrosa, Secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

Beatriz Aquino