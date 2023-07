Confira a programação do Teatro Benigno Gaiga no Festival de Inverno 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O palco das artes por excelência em Poços de Caldas, o Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, recebe uma intensa e diversa programação artística durante o Festival de Inverno de Poços de Caldas, na edição de 2023. Além de peças teatrais, o Teatro Benigno Gaiga recebe também espetáculos de dança, música e artes integradas. As apresentações são gratuitas ou a preços acessíveis (R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada).

Para os espetáculos gratuitos, os convites podem ser retirados na recepção do Espaço Cultural da Urca na data do evento, a partir das 9h. Já a venda de ingressos é de responsabilidade dos grupos teatrais. A compra pode ser feita diretamente com os produtores ou na entrada do espetáculo.

A programação no teatro tem início neste domingo (9), com o espetáculo “.m.a.n.i.f.e.s.t.a.”, da Cia. de Dança do Palácio das Artes, que retorna a Poços depois de dez anos. “.m.a.n.i.f.e.s.t.a.” leva ao público uma miscelânea de estéticas, a partir das diversas linguagens propostas pela coreografia pensada pelos bailarinos da companhia, em conjunto com as diretoras convidadas. O trabalho parte da leitura dos manifestos Pau Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade, para refletir sobre a contemporaneidade, entrelaçando o legado do movimento modernista, a multiplicidade do presente e as possibilidades abertas nas junções e separações que permeiam os 100 anos de um dos marcos das artes brasileiras: a Semana de Arte Moderna de 1922.

Na segunda-feira (10), a dança continua ocupando o Teatro Benigno Gaiga, às 20h, com o espetáculo Confissões do Hip Hop, da Cia. Pace, com entrada gratuita. Já o Stand Up Comedy Em pé com Neide dá início às apresentações teatrais, na terça-feira (11), também às 20h, com entrada franca.

“Durante o festival, o Teatro Benigno Gaiga, a casa maior da arte poços-caldense, será o palco de uma diversa e rica programação, que inclui teatro, dança, música e artes integradas. Convido a todos – moradores e turistas – para que prestigiem o talento dos nossos artistas locais e convidados”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Confira a programação do Teatro Benigno Gaiga durante o Festival de Inverno 2023:

Dia 9 – domingo

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

.m.a.n.i.f.e.s.t.a.

A montagem leva ao público uma miscelânea de estéticas, a partir da leitura dos manifestos Pau Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade, para refletir sobre a contemporaneidade, entrelaçando o legado do movimento modernista.

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).

Dia 10 – segunda

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Confissões do HipHop – Cia. Pace

Prepare-se para uma jornada emocionante pelas raízes e evolução do Hip Hop neste espetáculo de dança que nos transporta para o cenário musical da Nova York da década de 70 e 80.

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).

Dia 11 – terça

20h |Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Em pé com Neide – Stand Up Comedy

Comediantes da cidade contarão episódios da vida real com um humor único e cheio de surpresas.

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).

Dia 12 – quarta

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

A Ciranda das Mulheres Sábias – Cia tema de artes cênicas

Espetáculo teatral que aborda o feminino sagrado e sua reconexão com o feminino do dia a dia, para trazer à tona a verdadeira mulher ancestral.

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).

Dia 13 – quinta-feira

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

A Família Addams – O Mistério da Mansão – Cia Trancos e Barrancos

Nesse espetáculo interativo, Morticia Addams está à procura de uma governanta para cuidar de seu novo filho. A história se desenrola com muitos sustos e confusões dentro dessa estranha família.

*Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Dia 14 – sexta-feira

20h |Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Carta ao meu corpo – Cia de Teatro Conscius Dementia

“Carta ao meu corpo” é um pedido de desculpas, um espetáculo de reconexão, busca pelo autoconhecimento e pela aceitação do próprio corpo.

*Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Dia 15 – sábado

20h |Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Almas de Outro Mundo – Cia CachorroLoco Produções

Uma mãe, querendo casar sua filha mais nova, coloca toda a família em uma confusão “sobrenatural” quando o noivo morre.

*Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Dia 16 – domingo

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Amor e Poesia- Cia Arte Expressão

Um casal de atores (Ana e Pedro) vive uma história de amor na agitada cidade grande, enquanto encenam uma adaptação teatral de Tristão e Isolda. Porém, a chegada de Fernanda, uma produtora de TV, traz desafios para o relacionamento, com ciúmes e desconfiança surgindo entre eles.

*Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Dia 18 – terça-feira

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Quem são eles? Cia NucleArte

Ernesto tem grandes inimigos. Você também, todos nós. Não sabemos quem eles são, mas sabemos que eles existem. Nesta comédia, o protagonista quer responder a uma só pergunta.

*Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Dia 19 – quarta-feira

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Show Minas – CIA

Show que celebra a genialidade de Milton Nascimento, com uma especial seleção de canções que marcaram os 60 anos de carreira de Bituca e se eternizaram no imaginário popular de todas as gerações.

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).

Dia 20 – quinta-feira

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Sobre-Viver – Cia de Teatro Conscius Dementia

“Sobre-viver” conta a história de Eva e Lúcia, artistas moradoras de um cortiço, que enfrentam a desvalorização da arte, e de Julieta, a senhora dona do imóvel, que as vê como desocupadas, mas para as artistas é uma luta diária “sobre-viver”.

*Ingressos: R$ 20 inteira e R$ 10 meia

Dia 22 – sábado

20h | Espaço Cultural da Urca – Teatro Benigno Gaiga

Coletivo Bico Aberto e os Detetives da Natureza – Coletivo Bico Aberto

Os Detetives da Natureza vão oferecer um curso de aprimoramento de habilidades que todo bom observador da natureza precisa para ver, ouvir, sentir, respeitar e preservar os ecossistemas e biomas que nos cercam.

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).

Dia 23 – domingo

20h | Teatro Benigno Gaiga

Black Birds

Black Birds Project é um musical que homenageia os Beatles com clássicos inesquecíveis e exposição digital de fotografias. Retrata a turnê de uma banda fictícia formada só por mulheres, acompanhada de duas bailarinas, que chega em um magnífico hotel para se preparar para um show.

*Gratuito (convites podem ser retirados na recepção da Urca no dia do evento, a partir das 9h).

Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece de 8 a 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.