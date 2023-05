Nesse final de semana, além da tradicional missa e encontro de congada na Festa de São Benedito, Poços de Caldas tem recebe também peças teatrais, concertos de música clássica, samba no coreto e muito mais.

Confira a programação completa no vídeo:

Beatriz Aquino

