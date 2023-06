Confira as atrações desse final de semana no Giro Cultural

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas tem uma agenda recheada de atrações musicais nesse final de semana. Entre elas estão as apresentações do cantor Nego Moura, da banda de forrò Fina Fulô e Eduardo Sueitt com o “Instrumental no Parque”.

Além dessas atrações, a criançada poderá conferir uma peça teatral infantil na Urca.

Fiquem ligados!

Confira a agenda completa no vídeo:

Beatriz Aquino