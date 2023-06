Pocos de Caldas continua em ritmo de Festa Junina!

Tem Arraial no Parque Antônio Molinari, Forró no Coreto, lançamento Literário na Praça e muito mais!

Confira a agenda completa do final de semana no vídeo:

Beatriz Aquino

