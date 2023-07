Poços de Caldas conta com diversas atrações nesse final de semana.

Apresentação da Orquestra do Conservatório de Música, Feira de Moda e Sustentabilidade, estreias no cinema e muito mais!

Confira a programação completa no vídeo.

Beatriz Aquino



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.