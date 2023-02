Confira as atrações para o último dia de carnaval no Sul de Minas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ainda dá tempo de curtir o Carnaval. Nesta terça-feira (20), a região sul-mineira oferece atrações de tirar o fôlego. Com a presença de artistas consagrados como Alok, Zé Neto & Cristiano e bandas como Os Camarás e Candiera, o último dia de folia promete ser inesquecível.

Confira a agenda completa para a região:

Poços de Caldas:

Parque José Affonso Junqueira

14h – Wolf Borges

16h – Charanga dos Artistas

20h – Festa Black

Praça dos Imigrantes (xadrez gigante)

14h – Estação Folia

16h – Carnabebê

Praça Pedro Sanches

17h – Frevo na Fobica

20h30 – Banda do Lira

Praça Dom Pedro II

17h – Os Camarás

19h – Trio Raiz

21h – Rodrigo Lessa e Miguel

23h – Candiera

Santa Rita do Sapucaí:

17h: Abertura

20h: Alok

22h: Zé Neto e Cristiano

Muzambinho:

15h: Os Dragões

17h: DJ Labanca

18h: Barbara Kaialla

22h: Banda Elétrico

01h: DJ Paulo Borges

Boa Esperança:

16h: Carnaval Kids

16h: USMEN (Trio Elétrico)

23h30: Batom na Cueca

*Intervalo entre shows com Rogério

Caxambu:

Local: Rinque do Parque das Águas / Carnaval da Saudade

15h30: Banda Sagrado Coração de Jesus

19h: Chora Genésio

Local: Calçadão / Carnaval de Rua

16h: Caroço de Banana

22h: Satisfação

São Lourenço:

16h: Rabo da Jandira na Wenceslau Braz

18h: Samba de Luxo no Calçadão I

18h: Bloco do Pijaminha em Desfile

20h: Bateria Bloco Dús Tulio no Calçadão I

22h: Banda Ápice no Estacionamento do Parque

Beatriz Aquino