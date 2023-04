Confira as estreias e programação do Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mais um final de semana de grandes estreias e programação para todos os gostos no Cine Marquise Ultravisão. Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo é um filme de ação e aventura baseado na famosa série de mangás Os Cavaleiros do Zodíaco, de Masami Kurumada. Com Classificação Indicativa 12 anos e sessões dubladas às 14h30 e 18h45 (exceto na quarta) e legendada às 21 horas.

Deixados para Trás – O Início do Fim segue um grupo de pessoas que, seis meses após uma profecia conhecida como A Grande Tribulação, deixou o mundo em ruínas e o aparecimento de um aparente messias de Satanás, um homem que a Bíblia chama de Anticristo, que começou a criar uma teia de mentiras e forçar os sobreviventes a tomar partido. Enquanto os sobreviventes começam a se juntar a um governo totalmente militarizado das Nações Unidas, um pequeno grupo de resistência, liderado por Raymond Steele, tenta encontrar uma maneira de unir a humanidade por meio da fé e impedir que a mesma seja aniquilada. Temática religiosa na nossa telona. Com sessões diárias dubladas às 14h10 e às 19h.

Tem também terror e comédia nas estreias deste feriado prolongado. Renfield, o assessor torturado de seu chefe narcisista, Drácula, é forçado a procurar a presa de seu mestre. No entanto, após séculos de servidão, ele está pronto para ver se há vida fora da sombra do Príncipe das Trevas. Renfield: Dando Sangue pelo Chefe tem Classificação Indicativa 18 anos e sessões dubladas às 15h30 e às 19h30, esta última exceto na quarta.

INGRESSOS

Podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br , nos terminais de autoatendimento ou diretamente na Bomboniere. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

OUTROS FILMES EM CARTAZ

Super Mário Bros – O Filme, Ninguém é de Ninguém, Dungeons & Dragons – Honra entre Rebeldes, A Morte do Demônio: A Ascensão.

Beatriz Aquino