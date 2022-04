Confira o horário de funcionamento dos serviços essenciais durante o feriado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em função do feriado de quinta-feira (21) e do ponto facultativo de sexta-feira (22) não haverá expediente na Prefeitura de Poços de Caldas nestes dias, porém os serviços essenciais funcionarão conforme o cronograma abaixo. O atendimento administrativo retorna na segunda-feira (25).

Confira o horário dos serviços essenciais neste feriado:

COLETA DE LIXO

O serviço de coleta de lixo funcionará conforme calendário previamente já distribuído pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em todos os bairros da cidade, na quinta (21), na sexta (22) e no sábado (23). O serviço retorna na segunda-feira (25).

RESTAURANTE POPULAR

O Restaurante Popular não terá expediente na quinta (21). Na sexta-feira (22) e no sábado (23), o local abre normalmente, das 11h às 14h. O funcionamento retorna na segunda (25).

BANCO DE ALIMENTOS

O Banco de Alimentos, segue o expediente da Prefeitura e não terá funcionará na quinta (21). Na sexta (22), o local irá trabalhar em esquema de plantão, das 07h ás 11h . Na segunda (25), retorna ao horário normal.

FARMÁCIA DO SUS

Na quinta-feira (21), não haverá expediente. Na sexta (22) e no sábado (23), as farmácias do SUS atenderão em esquema de plantão, a Farmácia da Zona Sul (no Hospital Margarita Moralles) e a Farmácia da Policlínica Central, funcionarão das 08h às 17h. O horário de funcionamento retorna ao normal na segunda-feira (25).

O atendimento nas farmácias municipais é aberto a toda a população, independentemente de qual região o morador resida. Nos dias de plantão, não serão dispensados medicamentos da lista de alto custo. Para a retirada dos medicamentos, é necessário levar a receita do SUS e um documento com foto. A dispensação de medicamentos deve sempre acontecer mediante prescrição médica.

UNIDADES DE SAÚDE

As unidades básicas de saúde e os núcleos especializados voltam a ter expediente normal também na segunda (25). A UPA- Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Margarita Moralles funcionam sem interrupção.