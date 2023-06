Confira o resumo da participação da Caldense na Olimpíada dos Trabalhadores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Olimpíada dos Trabalhadores chegou ao fim na última terça-feira (30) com as finais da modalidade handebol, onde a Caldense fechou a competição com mais uma bela vitória e mais uma medalha de ouro. Com o encerramento da OLIMTRA, confira o resumo da participação da Veterana no torneio:

Natação: A equipe feminina se classificou na 4ª Colocação Geral da modalidade;

Futsal: A derrota na segunda partida desclassificou a Veterana da competição;

Truco: As categorias feminino e masculino encerraram sua participação no segundo jogo;

Voleibol: Os colaboradores foram os grandes campeões da modalidade com um feito curioso: não perderam um set sequer ao longo de toda a competição;

Bocha: A Prefeitura venceu a Caldense no primeiro jogo da modalidade

Tênis de Campo: Felipe e Leandro, ambos da Caldense, se enfrentaram na final e Leandro ficou com a medalha de ouro.

Malha: Tonho e Zé Maria enfrentaram o D.M.A.E. na final e ficaram com a vice-colocação.

Dama: Depois de duas ótimas partidas, o representante da Caldense perdeu o terceiro jogo por 2 a 1, contra a I.N.B.

Handebol: A Caldense foi a grande campeã depois de uma ótima campanha e venceu a Danone na final pelo placar de 30×24

Vôlei de Areia: Bruno, Thomaz e Ramon conquistaram a medalha de ouro para a Caldense, vencendo a Curimbaba na final por 2 a 0;

Basquete: Mais um título para a Veterana. Excelentes atuações e uma vitória de 94 a 29, contra o Monreale, trouxeram mais uma medalha de ouro para a equipe;

Sinuca: A categoria masculino ficou pelo caminho no segundo jogo. A categoria feminino ficou no 4º lugar geral da classificação;

Futebol Society: Em uma partida conturbada, a Caldense perdeu nos pênaltis contra a Metier Adegas;

Pebolim: A categoria masculino foi eliminada na segunda partida contra a Prysmian Group. A categoria feminino foi superada pela O.A.B. no primeiro jogo da modalidade.

Tênis de Mesa: Leandro, Felippe e Gabriel foram campeões da modalidade vencendo a I.N.B. na final, pelo placar de 3 a 1;

Xadrez: Renan Muniz teve ótima campanha na modalidade e ficou com 3º Lugar na sua modalidade. Lúcio também representou a Caldense e ficou com o 8º Lugar.

Peteca: Guilherme, Celso e Lúcio também foram campeões na sua modalidade. Vencendo a Danone por 2 a 0, conquistaram a medalha de ouro a peteca;

Beach Tennis: As categorias masculino e feminino perderam seus primeiros jogos e se despediram da competição;

Squash: Guilherme e Ailton, colaboradores da Caldense, disputaram a grande final e Guilherme sagrou-se o campeão do Squash;

Ciclismo: Luiz Felipe ficou com a medalha de bronze na modalidade, e Leandro ficou com a 9ª colocação geral.

Atletismo:

Stefânia:

Conquistou o 2º lugar nos 200m rasos e o 3º lugar nos 400m.

Felipe:

Ficou no lugar mais alto do pódio nas duas modalidades que disputou: 800m e 1.500m rasos.

Ana Paula:

No arremesso de peso, a atleta ficou com o 8º lugar.

Wander:

Também representando a Caldense no arremesso de peso, Wander ficou com a 6ª colocação.

Leandro:

Nos 800m rasos, Leandro conquistou a 3ª colocação. Já nos 400m Leandro ficou com o 4º lugar geral.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino