Confira os desligamentos de energia elétrica na semana

A DMED informa que realizará desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica nesta segunda-feira, 23, e na próxima sexta-feira, 27 de junho de 2025, com o objetivo de executar serviços de melhoria na rede. As interrupções ocorrerão nos seguintes dias, horários e locais:

23/06 (segunda-feira), das 11h às 17h

Bairro Jardim Europa: Rua Lisboa

Bairro Santa Ângela II: Ruas Arthur de Mendonça Chaves e Rubens de Paiva

27/06 (sexta-feira), das 9h às 15h

Bairro Jardim das Azaleias: Rua Pedro Severino Netto

A DMED orienta que, durante o período informado, os moradores mantenham os equipamentos elétricos desligados por segurança.

Mais informações estão disponíveis na Agência Virtual, na seção Desligamentos Programados, pelo link:

http://www2.dmepc.com.br/AgenciaVirtual/ServicosComplementares/DesligamentosProgramados

