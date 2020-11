Confira quem são os vereadores eleitos em Poços de Caldas

No final da noite de ontem (15) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou a apuração das urnas em Poços de Caldas. Com isso, além da reeleição de Sérgio Azevedo confirmada, também foi divulgada a lista dos onze vereadores eleitos.

Confira:

Diney Lenon (PT)

Concorrendo pela primeira vez a um cargo político, Diney foi o vereador mais votado, recebendo 1985 votos. Conquistando assim, uma cadeira no legislativo.

Lucas Arruda (REDE)

Lucas foi reeleito ao cargo, com 1863 votos. Ele cumpriu o primeiro mandato de 2017 à 2020 e continuará na Câmara Municipal.

Paulista (DEM)

Wellington Paulista foi secretário de esportes na administração Sérgio Azevedo. Ele concorreu ao cargo de vereador pela primeira vez e foi o terceiro mais votado, com 1861 votos.

Pastor Wilson (DEM)

Reeleito com 1219 votos, o Pastor Wilson já ocupou a cadeira no legislativo durante o mandato de 2017 à 2020.

Marcelo Heitor Luz e Vida (PSC)

Ele, que já foi vereador no último mandato, continuará no cargo. Marcelo foi reeleito com 1188 votos.

Douglas Dofu (DEM)

O empresário que concorreu ao cargo de vereador pela primeira vez foi eleito com 1044 votos.

Claudiney Casa do Caminho (PSDB)

O advogado já havia concorrido ao cargo na última eleição, em 2016, pelo PSB, mas não foi eleito. Esse ano, disputou pelo partido PSDB e com 1040 votos conseguiu conquistar uma cadeira no legislativo.

Flavinho Lima e Silva (PSDB)

Desde 2004 Flavinho buscava o cargo de vereador. Na atual administração ele foi secretário adjunto de saúde. Nessa eleição, ele recebeu 1010 votos e foi eleito.

Ricardo da Zelia (PSDB)

Ricardo é o quarto e último vereador que conseguiu se reeleger. Em 2016 ele foi eleito e esse ano, com 867 votos, conseguiu se manter no cargo.

Dra. Regina Cioffi (PP)

Em 2012, Dra. Regina já havia sido vereadora em Poços de Caldas. Ela já se candidatou aos cargos de prefeita, deputada estadual e federal, mas nunca chegou a ocupar nenhum desses cargos. Em 2020, ela conseguiu se eleger vereadora novamente, com 812 votos.

Roberto Santos (Republicanos)

Roberto já havia concorrido ao cargo de vereador em Belém, em 2004. Em 2010 e 2016 se candidatou ao cargo de deputado estadual no Pará, mas foi em 2020, aqui em Poços de Caldas, que conseguiu ser eleito para vereador, com 717 votos.

Kleber Silva (Novo)

Concorrendo pela primeira vez ao cargo, Kleber foi eleito vereador de Poços com 616 votos.

Luzia Martins (PDT)

Luzia foi mais uma dos candidatos que concorreu ao cargo pela primeira vez e conseguiu se eleger. Ela foi secretária de promoção social na atual administração e conquistou a vaga de vereadora com 604 votos.

Silvio Véio (MDB)

Também concorrendo ao cargo pela primeira vez, Silvio recebeu 533 e foi eleito vereador de Poços de Caldas.

Tiago Braz (Rede)

Tiago se candidatou ao cargo pela primeira vez e com 464 votos foi eleito vereador da cidade.

Para entender como funcionou a eleição de um vereador nesse ano, acesse aqui

