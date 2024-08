Confira sobre o percurso e entrega de kits da 3ª Caldense Running

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 08 de setembro será realizada a 3ª Edição da Caldense Running, corrida de rua com percursos de 5 km, 10 km, 15 km, caminhada e corridinha kids. A largada será às 7h30 da manhã em frente à sede social do clube, seguindo sentido CT Ninho dos Periquitos, conforme a última edição.

Toda a corrida é feita com muita dedicação, empenho, com meses de planejamento e trabalho nos bastidores, envolvendo a diretoria do clube, conselheiros e colaboradores, para cada detalhe seja realizado com perfeição e atenda bem associados, poços-caldense e todos os participantes.

A entrega dos kits será feita no portão lateral da sede social da Caldense, dias 6 e 7 de setembro das 14h às 19h e no dia da corrida, 8 de setembro das 5h30 às 7h. Cada kit contém a camiseta da prova, uma squeeze, uma sacochila, uma medalha e um boné.

DICAS DA ATLETA OLÍMPICA TATIELE DE CARVALHO:

A atleta da Caldense Tatiele Carvalho passou uma série de dicas para você, atleta, conseguir uma ótima performance durante a Caldense Running. Confira:

– Nunca se deve trocar a alimentação em véspera de prova, isso influencia muito em relação ao desempenho na prova. Deve fazer o que está acostumado na rotina diária;

– Durante a prova, seja ela de 05, de 10 ou de 15km, não devemos exagerar no ritmo na largada da prova, se empolgar e fazer além do que treinou. Isso terá seu preço durante o longo percurso, que não é tão fácil;

– Procure chegar uma hora antes para se ambientar, alongar, aquecer e entrar no clima da prova (isso é muito importante);

– Hidratação é importantíssimo durante essa semana;

– O sono é de suma importância para o bom desempenho, então durma bem no dia anterior;

– Evite o consumo de bebida alcoólica na véspera e no dia da competição;

– E a dica mais importante: corra feliz, corra com o coração, curta cada passada durante essa competição que é tão linda e tão importante.