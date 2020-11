Confira todos os horários e locais de vacinação antirrábica em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começou nesta sexta, 20, na zona urbana, a Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação começou com uma novidade que foi o drive thru realizado durante a manhã, no mini-terminal da zona Leste, onde 225 animais foram vacinados, sendo 192 cães e 33 gatos. Neste final de semana, a vacinação continua na região Leste de Poços, em postos itinerantes, nos seguintes endereços, dias e horários.

Região Leste – 21 de Novembro – Sábado

Horário: 08h às 11h30 e 13h às 16h30

Escola Dona Vicentina Massa – Av. João Romeu Tramonte, 82 – Chácara Poços de Caldas

UBS Parque Pinheiros – Rua Victor Emanoel Imesi, s/nº – Parque Pinheiros

UBS Jardim Itamaraty – Avenida Maria Rita Lopes (Irmã Dulce), 360 – Itamaraty III

Escola Municipal José Raphael dos Santos Netto – Rua Eugênio Bernardes Ferreira – Jardim Philadélphia

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, s/nº – Chácara Alvorada

UBS Dom Bosco I – Rua Francisco Cantos Davo, s/nº – Jardim Formosa

UBS Santo André II – Rua Vereador Eduardo de Paiva, 41 – Vila Menezes

Horário: 08h às 11h30

Rua Rouxinol/Rua Canário – Morada dos Pássaros

Horário: 13h às 16h30

Praça ao lado da Quadra de Esportes – Campos Elíseos

Região Leste – 22 de Novembro – Domingo

Horário: 08h às 11h30 e 13h às 16h30

UBS Nova Aurora – Rua Benedita Lucas da Silva, 60 – Jardim Ipê

CEI Angelina Leandro Eiras – Rua Dr. Nelson de Paiva – Nova Aparecida

UBS Jardim São Paulo – Rua Jaguari, 15 – Jardim São

UBS Santa Rosália – Rua Dr. Antenor Damini, 233 – Santa Rosália

UBS Vila Nova – Praça em frente ao Parquinho – Vila Nova

UBS Caio Junqueira – Rua Mangueira, 262 – Caio Junqueira

Horário: 08h às 11h30

Pátio da Paróquia São Judas Tadeu – Avenida Justino Ribeiro, 13 – Jardim dos Estados

Em frente ao Parquinho Infantil Ipiranga – Avenida Coronel Virgílio Silva, s/nº – Dom Bosco.

Horário: 13h às 16h30

CEI Municipal Manoel Alfaya – Rua Joaquim de Parólis, 250 – Parque Primavera

UBS Flores – Rua Nilton José Faccion, 332 – Jardim das Hortênsias

Drive

Na zona urbana, o drive thru de vacina é uma maneira de evitar as aglomerações nos pontos de vacinação. Algumas recomendações importantes para a vacinação em drive são: transportar os animais observando as normas de segurança estabelecidas; levar outra pessoa para auxiliar no transporte e manejo dos animais na hora da vacinação; no caso de animais mais agressivos, colocar a focinheira para evitar acidentes. Além disso, nos drives, são vacinados exclusivamente animais que estejam sendo transportados em veículos, como forma de organizar a ação. Confira os próximos drives de vacinação antirrábica já agendados:

26 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

ESPAÇO DE EVENTOS TATERSAL

27 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO RONALDÃO – ZONA OESTE

04 DE DEZEMBRO – SEXTA-FEIRA

PARQUE JOSÉ AFONSO JUNQUEIRA – CENTRO – ATRÁS DO PALACE HOTEL

Além dos drives, a Campanha na zona urbana será realizada com pontos itinerantes em todas as regiões da cidade. A programação das próximas regiões a serem atendidas, será divulgada por etapas, na próxima semana.

A Campanha começou pela zona rural, no último dia nove e segue nesta região de forma itinerante, com as equipes da Vigilância Ambiental, setor da Secretaria Municipal de Saúde, percorrendo casas, sítios e fazendas. As equipes trabalham uniformizadas, com crachá e vão em carros identificados também.

Cães e gatos a partir dos três meses de vida devem ser vacinados. Em 2019, a Campanha foi realizada somente na zona rural, pela falta de estoque de vacina para a ação na zona urbana. As doses são adquiridas pelo Ministério da Saúde que distribui para os Estados, que por sua vez organizam a entrega a seus respectivos municípios. Não é recomendado que o animal fique mais de dois anos sem ser imunizado contra a raiva. Quem tem cão ou gato que não tomou a vacina este ano e nem no ano passado, deve vaciná-lo na Campanha.

Para este ano, a estimativa é imunizar 22.935 animais: 20.338 cães e 2.597 gatos. Na última Campanha envolvendo zonas urbana e rural, realizada em 2018, foram 19.437 animais imunizados, sendo 16.840 cães e 2.597 gatos. Do número total, 2.948 foram animais da zona rural.

A 33ª Campanha de Vacinação Antirrábica, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através das Vigilâncias Ambiental e Epidemiológica, tem o apoio das Secretarias de Serviços Públicos, Esportes, Educação, Defesa Social e Promoção Social; da AAPA; do IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária; da Paróquia São Judas Tadeu e da Empresa Circullare.