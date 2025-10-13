Conflito em obra do novo presídio resulta em demissões e escolta policial

13out

Conflito em obra do novo presídio resulta em demissões e escolta policial

Por Notícias

Atualizado em 13 de outubro de 2025

foto: Victor Imesi

A construção do novo presídio da cidade, realizada pela GCE S/A, tem enfrentado conflitos envolvendo trabalhadores vindos de outros estados, além de denúncias sobre condições inadequadas no alojamento e atrasos em passagens e salários.

Segundo os trabalhadores, os alojamentos abrigam até sete pessoas por quarto, com camas desorganizadas e banheiros em condições precárias. Um dos colaboradores relatou que um dos banheiros chegou a ficar sem limpeza por até sete dias. Além disso, os funcionários afirmam que a empresa não estaria cumprindo integralmente os acordos feitos em relação a salários e hospedagem.

Na última quinta-feira (9), cerca de 26 trabalhadores foram demitidos após um episódio de confusão no canteiro de obras. Eles foram escoltados pela Polícia Militar para fora do local. De acordo com a PM, 23 colaboradores estariam incentivando os demais a iniciar uma greve. A situação foi considerada insustentável, e a empresa acionou a polícia para conter os ânimos. A maioria dos funcionários veio de outros estados e deixou suas famílias para atuar na obra.

Problemas com alimentação

O fornecimento de marmitas também gerou reclamações e quase provocou a paralisação dos serviços. A empresa responsável pela construção, contratada pela Vale, informou que substituiu o restaurante que fornecia as refeições e que a situação já foi regularizada.

Resposta da GCE S/A

Em nota oficial, assinada pelo engenheiro Jefferson Bruno de Souza, a GCE S/A afirmou que cumpre rigorosamente todas as obrigações trabalhistas previstas na CLT e em acordos coletivos, oferecendo condições adequadas de trabalho, alimentação e alojamento. A empresa destacou que mantém diálogo constante com os colaboradores e aciona autoridades competentes sempre que necessário, preservando a segurança e o bem-estar de todos.

A GCE S/A reiterou seu compromisso com os colaboradores, parceiros e a conclusão segura do projeto. Após a finalização da obra, a administração da unidade será transferida ao Estado, que ficará responsável pela operação, seguindo todos os protocolos e diretrizes do sistema prisional mineiro.

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

23jul

Família procura por cão desaparecido no bairro Itamaraty III, em Poços de Caldas

A família do cãozinho Theo está à procura do animal, que desapareceu... Leia Mais

30maio

Procon divulga pesquisa de preços para produtos típicos das festas juninas

O Procon de Poços de Caldas divulgou nesta quarta-feira (29) uma pesquisa... Leia Mais

02ago

Obra do novo presídio avança às margens da BR-146

foto: Victor Imesi/TV Poços A construção do novo presídio em Poços de Caldas... Leia Mais

22set

Estabelecimento comercial pega fogo em Poços de Caldas

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Coronel Virgílio Silva, em Poços de... Leia Mais

20ago

Queimada danifica rede elétrica e deixa consumidores sem energia em Poços de Caldas

Uma queimada registrada na manhã desta quarta-feira, 20, na região da Fazenda... Leia Mais

03out

Moradores contestam instalação de Casa de Passagem no bairro Cascatinha

A instalação da nova Casa de Passagem de Poços de Caldas, no... Leia Mais

22jul

Costela Solidária: sabor e generosidade em prol do Instituto A

No dia 26 de julho, sexta-feira, o Instituto A promove em Poços... Leia Mais

01out

Motociclista fica ferido em acidente na Rodovia do Contorno

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após se envolver em um... Leia Mais

09jul

Juiz determina afastamento do ex-prefeito Sérgio Azevedo da presidência da DME Poços de Caldas

Em decisão proferida nesta quarta-feira, 09, o juiz da 2ª Vara Cível... Leia Mais

18jul

Bombeiros combatem incêndios criminosos em Andradas

O Corpo de Bombeiros Militar de Andradas atendeu, nesta quinta-feira (17), duas... Leia Mais