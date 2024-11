Congresso Brasileiro de Guardas Civis Municipais é realizado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir desta terça-feira, 12 de novembro de 2024, Poços de Caldas será palco de um dos maiores eventos voltados à segurança pública no Brasil: o 10º Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública. Realizado no CENACON, o evento reunirá cerca de mil participantes, entre guardas municipais, autoridades e especialistas do setor, e contará com a presença de 24 palestrantes.

Ao longo de três dias, até 14 de novembro, a programação inclui palestras, debates e encontros que abordam temas centrais para a atuação das guardas municipais. Entre os destaques estão o 8º Encontro de ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), o 2º Encontro da Abraguam (Associação Brasileira de Guardas Municipais) e o 3º Encontro Nacional de Patrulha Maria da Penha, que discutirá o combate à violência contra a mulher.

Além disso, o congresso contará com o 1º Campeonato de Cães de Faro e Apresentações Freestyle do Sul de Minas, que ocorrerá no Parque José Afonso Junqueira, no dia 12 de novembro, das 9h às 18h.

O presidente do Conselho Nacional de Guardas Municipais, Carlos Alexandre Braga, destaca a relevância do evento. “Reunir guardas de todo o país e fornecer esse contato com grandes palestrantes é um passo importante para o fortalecimento das instituições e a troca de conhecimentos práticos”, afirmou Braga.

O evento também terá palestras sobre temas como o uso de armas letais e não letais, aspectos jurídicos da segurança pública e a ronda municipal. Um dos destaques será a participação de um especialista da SWAT do Texas, que traz uma perspectiva internacional para os desafios enfrentados pelas guardas municipais no Brasil.

O secretário de Defesa Social de Poços de Caldas, Rafael Tadeu Conde Maria, comemora a realização do congresso na cidade: “Receber um evento deste porte nos motiva a avançar ainda mais nas nossas iniciativas. Poços de Caldas está cada vez mais comprometido com o fortalecimento da segurança”, afirmou o secretário, destacando os investimentos da cidade na área.

O evento é gratuito e aberto ao público interessado nas inovações e desafios da segurança pública no país, contribuindo para o desenvolvimento das Guardas Municipais em todo o Brasil.