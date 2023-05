Conheça a programação do Flipoços para esta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

05 de Maio | Sexta-feira

08h às 09h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Conferência Especial | Literatura e Questões Indígenas – “As nossas raízes indígenas” com o escritor e indigenista Benedito Prézia, “Escritor Sulfuroso” homenagedo do Flipoços 2023.

08h às 09h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Workshop | “O dia da Língua Portuguesa e a importância da Escrita Criativa para o conhecimento da língua” com o escritor e artista vistual Augusto Meneghin e com a escritora portuguesa residente Judite Canha Fernandes. Vagas limitadas, por ordem de chegada.

09h às 10h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

Diariamente no Espaço Sicredi haverá atividades do Cooperação na Ponta do Lápis | Programa de Educação Financeira do Sicredi. Aprender a cuidar do dinheiro não é coisa só de gente grande! Participem e descubram como lidar com as finanças desde pequeno! Além de aprender sobre grana, ainda terá entrega de uma surpresa especial!

10h às 11h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Oficina | Elementos do Rosto do Mangá com Juliana Ferrari | A luz e a sombra dão um toque final no desenho, dando contraste e volume nos objetos, assim formando a base tridimensional do desenho. Esta técnica é amplamente usada nos desenhos de Mangá. Oferecimento Sesc Minas.

10h30 às 12h | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Mesa Master | Literatura, Fotografia e Cinema | “As obras literárias transformadas em grandes filmes” com Carola Castro, Conselheira da Literatura- LLLB – CONSEC MG), Bruno Hilário, Diretor Cultural da Fundação Clóvis Salgado. Mediador Lucas Amorim, Diretor do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secult MG.

13h30 às 14h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC

Atividade para todas as idades | Apresentação Coral Sesc Poços de Caldas | com repertório musical de composições eruditas e populares do cancioneiro nacional. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO

Atividade de Literatura Juvenil | Bate papo com Vanessa Ratton baseado no livro Quando a Lua é Cheia que se passa em Minas Gerais, na cidade de Serra da Saudade. Aberto para agendamento escolar.

14h às 15h | ESPAÇO SICREDI | SALÃO NORTE

14h30 às 15h30 | TEATRO DA URCA – ESPAÇO SESC | TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE /@FLIPOCOS-PC

Mesa Literatura e Acessibilidade | Apresentação do livro O sonho de Laurinha das autoras Carina Alves (brasileira) e Célia Sousa (portuguesa). Este livro surge de uma parceria entre o CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Digital da ESECS – Politécnico de Leiria e do projeto Literatura Acessível do Instituto Incluir do Rio de Janeiro e reúne texto aumentado para crianças e jovens com baixa visão, braille para crianças e jovens cegas. Projeto interessantíssimo que vale a pena ser conhecido por educadores e profissionais da educação. Oferecimento Editora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Politécnico de Leiria (Portugal).

Beatriz Aquino