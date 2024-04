Conselho Municipal de Saúde toma posse nesta sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Será realizada na próxima sexta-feira, 12, às 10 horas, no Espaço Cultural da Urca, a cerimônia de posse dos integrantes do Conselho Municipal de Saúde, para o biênio 2024/2025. A nova formação foi oficializada no Decreto Nº 14.497, publicado no Diário Oficial do Município no dia 10 de abril.

A plenária de eleição de novos membros para o biênio 2024-2025, foi realizada no dia 22 de janeiro de 2024, com as entidades eleitas e posteriormente, seus respectivos representantes. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 24 membros titulares e 24 suplentes, representantes de usuários do sistema, dos trabalhadores em saúde, dos prestadores de saúde (hospitais, laboratórios, associações) e do governo municipal. Além dos eleitos, seis nomes são indicados pelo prefeito Sérgio Azevedo para a composição, como membros do governo.

I. ENTIDADES E MOVIMENTOS REPRESENTATIVOS DE USUÁRIOS

Regina Alves – Titular, e, Daniela Portela Marcial Alves – Suplente, representantes da Academia Poços-Caldense de Letras;

José Xavier Pereira – Titular; e, Gislaine Manucci – Suplente, representantes do Sindicato Patronal das Empresas de Laboratórios de Análises Clínicas de Poços de Caldas (SIPELAC);

Valéria Pereira Ayuso – Titular; e Dalma Maria da Silva – Suplente, representantes da Central de Assistência Específica José Maria Rodrigues (CAÉ);

Juliana Alves Soares – Titular, e, Rodrigo Augusto Maia – Suplente, representantes da Igreja Anglicana de Poços de Caldas;

Pedro Alexandre Neto – Titular; e, Silvana de Cássia Gonçalves Souza – Suplente, representantes da Pastoral da Criança;

Edson Rui Costa – Titular; e, Paulo Sérgio Norberto – Suplente, representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Poços de Caldas, Andradas e Machado (SITIAL);

Bianca do Prado Ribeiro – Titular; e, Laís de Faria Fernandes – Suplente, representantes da Associação de Diabéticos de Poços de Caldas;

Vitória Izabel da Costa Marcacini – Titular; e, Clarisse Loiola Dore – Suplente, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social;

Caroline de Cássia Gulart – Titular; e, Kleberson José da Silva – Suplente, representantes Conselho Central de Poços de Caldas da Sociedade de São

Vicente de Paulo;

Gabriela Alves de Souza – Titular; e, Dulce Margarida Fernandes Lavras – Suplente, representantes da Paróquia Nossa Senhora Aparecida;

Cláudia Regina Gomes Rocha – Titular; e, Tatiane Cristina Peres de Carvalho – Suplente, representantes da Associação de Apoio e Assistência a Pacientes Oncológicos (ONCOPOÇOS);

Lucas André Marciano – Titular; e, Erivan José de Oliveira – Suplente, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas (Sindserv).

II. ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS TRABALHADORES EM SAÚDE

Bruna de Carvalho – Titular; e, Bárbara Viegas Carvalho – Suplente, representantes da Faculdade Anhanguera de Poços de Caldas;

Alessandra Juventino Cândido – Titular; e, Ellen Cristina de Oliveira Lopes – Suplente, representantes da Faculdade Anhanguera de Poços de Caldas;

Drielen de Oliveira Moreira – Titular; e, Dayane Alcântara – Suplente, representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4.ª Região (CREFITO-4);

Mylena Cristina Pio – Titular; e, Juliana Nogueira Vieira Gonçalves – Suplente, representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4.ª Região (CREFITO-4);

Juliana Aparecida Marciano – Titular, representante do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN);

Andréa Luísa Ribeiro – Titular, representante do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN).



III. MEMBROS DO GOVERNO

Secretário Municipal de Saúde – Titular; e, Carlos Eduardo Almeida – Suplente;

Michele Cristina Bertozzi – Titular; e, João Carlos Naldoni Junior – Suplente;

Fabrício de Oliveira – Titular; e, Elisandra de Souza Pizzol – Suplente.

IV. PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIVADOS, CONVENIADOS, OU SEM FINS LUCRATIVOS

Fábio Augusto Alves – Titular; e Priscilla Ariana Silva – Suplente, representantes da Irmandade do Hospital Santa Casa de Poços de Caldas;

Assad Aun Netto – Titular; e, Luciana Da Re – Suplente, representantes do Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lúcia Ltda;

Ísis Bonfitto Gonçalves – Titular; e, Gustavo Garcia Brandão, representantes da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP).

Confira a publicação realizada no Diário Oficial do Município (DOM)

10-04-2024