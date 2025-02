Conservatório Municipal reinicia as aulas nesta segunda-feira

O Conservatório de Poços de Caldas volta às aulas nesta segunda-feira (10), com a expectativa de um ano bastante movimentado.

A secretaria da instituição já trabalha desde janeiro para preparar o reinício das aulas, providenciando todos os detalhes administrativos e também a retomada das inscrições para a fila de espera, processo de admissão da escola.

A cada vaga disponibilizada, um aluno da fila é contactado para ocupá-la, num processo contínuo, que acontece durante todo o ano. A inscrição precisa ser renovada anualmente, todo mês de junho, como forma do candidato reafirmar seu interesse em ingressar no Conservatório.

A instituição

O Conservatório Musical Antônio Ferrucio Viviani é uma escola pública municipal que atende a qualquer cidadão que queira ter um contato mais estreito com a arte.

Hoje, o Conservatório oferece cursos livres gratuitos de diversos instrumentos e Canto, Musicalização para crianças e o Curso Técnico, também gratuito, equivalente ao segundo grau, para quem deseja se profissionalizar como músico. Há também cursos livres de Teatro e Artes Visuais (desenho).

Balanço

O ano de 2024 foi marcado por iniciativas que levaram Arte e Cultura para diversos lugares, como o projeto EducaMúsica, com o intuito de levar música às unidades escolares da cidade.

Os grupos artísticos e didáticos do Conservatório, como a Banda Sinfônica, a Orquestra Sinfônica, a Orquestra de Cordas e os Corais também foram bastante atuantes, com apresentações em diversos pontos da cidade.

Neste ano, a expectativa é intensificar ainda mais a interação com a comunidade estudantil e com a população de Poços.

O Conservatório se prepara também para a mudança de prédio, um sonho antigo, que trará mais conforto para os quase 900 alunos e 35 professores.

O antigo prédio da Prefeitura, na Avenida Francisco Salles, vai passar por adaptações para sediar, em breve, as atividades.

“O compromisso do Conservatório com a arte e a educação já completa 65 anos, vindo num crescendo, que reafirma a vocação da cidade para as artes”, destaca o coordenador, Gabriel Angeli. O Conservatório fica na Rua Paraíba, n° 616 – Centro.

