Construtora nega paralisação em obras no antigo Complexo Santa Cruz

Atualizado em 16 de julho de 2025

As obras de demolição no antigo Complexo Santa Cruz, em Poços de Caldas, se tornaram alvo de polêmica após moradores da região relatarem explosões no local, o que gerou preocupação e apreensão quanto à segurança da operação.

Diante das denúncias, o vereador Tiago Mafra (PT) protocolou um pedido de informações à Prefeitura. Segundo ele, os relatos apontam para o uso de pólvora durante a demolição, supostamente sem a devida autorização dos órgãos competentes.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública foi acionada e uma equipe da Defesa Civil realizou vistoria técnica no canteiro de obras. De acordo com informações recebidas pelo parlamentar, o uso de explosivo teria sido confirmado durante a inspeção, o que teria motivado a paralisação dos serviços. A Defesa Civil está elaborando um relatório técnico, que deverá ser encaminhado ao Exército Brasileiro, responsável pela fiscalização e controle de materiais explosivos no país.

No requerimento encaminhado à Prefeitura, Mafra questiona se houve, de fato, determinação oficial de paralisação por parte da Administração Pública e, em caso afirmativo, solicita os fundamentos técnicos e jurídicos da decisão. O vereador também pede o envio integral do relatório técnico da Defesa Civil, além de demais documentos produzidos durante a fiscalização.

Construtora nega paralisação

A reportagem da TV Poços entrou em contato com o engenheiro responsável pela obra, Mesaque Rodrigues Manuel, que negou qualquer irregularidade. “Sobre a obra, temos o alvará de demolição. A obra não foi paralisada, pois trabalhamos 100% dentro da legalidade e já estamos providenciando a documentação solicitada pela Defesa Civil”, afirmou.

O caso segue sendo acompanhado pela TV Poços. A Prefeitura ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.