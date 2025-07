Conta de luz ficará mais cara em Agosto

Atualizado em 29 de julho de 2025

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou o acionamento da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, para o mês de agosto de 2025. Isso significa que os consumidores terão um acréscimo de R$ 7,87 na conta de luz para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A medida foi adotada devido ao cenário de afluências abaixo da média em diversas regiões do país, o que compromete a geração de energia pelas hidrelétricas e exige o uso de usinas termelétricas, que possuem custos mais elevados.

O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado pela ANEEL em 2015 com o objetivo de informar aos consumidores, de forma mais transparente, sobre os custos da geração de energia elétrica no país. As bandeiras indicam se a energia está sendo gerada em condições favoráveis ou não, e servem como um sinal de alerta para que o consumidor possa adaptar seus hábitos e reduzir o consumo, principalmente em períodos de maior custo.

Com a bandeira vermelha em vigor, a agência reforça a importância do uso consciente da energia elétrica. A economia de energia, além de reduzir os gastos do consumidor, também contribui para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do sistema elétrico. A orientação é que a população adote medidas simples de economia, como evitar o uso desnecessário de equipamentos, desligar luzes em ambientes desocupados e dar preferência a eletrodomésticos com selo de eficiência energética.

A ANEEL seguirá monitorando o cenário energético nacional e divulgará novas informações conforme necessário.