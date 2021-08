Conta do DMAE vai ter reajuste de 6,64% em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Há 2 anos a tarifa de água de Poços Caldas não era reajustada. O último reajuste foi feito em julho de 2019. No ano passado o DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto) optou em não penalizar os contribuintes, que já sofriam com a pandemia, e adiou o reajuste anual.

Segundo a Prefeitura, o departamento tem feito de tudo para manter a prestação dos serviços com qualidade, mas com o aumento dos custos e a necessidade de ampliar e melhorar as redes de água e esgoto da cidade, a conta de água será reajustada a partir desta terça-feira (24 de agosto). O reajuste não compreenderá a atualização desses 2 anos, e sim o período de julho de 2019 a dezembro de 2020, e optou-se pelo menor índice do mercado.

Desde 2013 o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) foi o índice usado para o reajuste da conta de água, mas desta vez ele se tornou impraticável, já que o reajuste chegaria a 26,58%. O DMAE ainda avaliou o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) que ficaria em 7,53%, e acabou optando pela menor porcentagem, ao balizar o reajuste pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficando em 6,64%.

Mesmo com o reajuste, a prefeitura ressalta que a tarifa do DMAE segue sendo uma das mais baratas do Brasil.

Em Poços, com o reajuste, o consumo de 20m³ de água, que custava R$98,42, passará a custar R$104,95. O mesmo consumo na Copasa sai praticamente o dobro, R$204,24. E na Sabesp o consumidor paga pelos 20m³ R$181,60. “O DMAE vem segurando como pode. Deixamos de fazer o reajuste anual e nem faremos o reajuste total desses dois anos, mas a Autarquia precisa se manter e não podemos mais abrir mão desta atualização na conta de água. Fizemos de tudo para que a população tenha o menor impacto possível escolhendo o menor índice de reajuste. E seguimos como uma das tarifas de água e esgoto mais baratas do país”, reforçou o diretor do DMAE, Paulo César Silva.