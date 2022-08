Contêineres de lixo são instalados no centro de Poços de Caldas

A área central de Poços de Caldas agora possui contêineres para otimizar o recolhimento de lixo. Ao todo, são sete deles, instalados em pontos estratégicos. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o objetivo é evitar o acúmulo de lixo nas ruas no período que antecede a coleta diária, feita em dois horários.

O secretário adjunto de Serviços Públicos, Anderson Santos, informa que a ação é experimental e pode ser ampliada. “A princípio, fixamos sete contêineres de mil litros no centro, em locais onde há muito acúmulo de lixo por parte dos comerciantes. Esperamos que a iniciativa dê uma minimizada na situação”, diz.

A ação tem apoio do Sindicomércio e da Câmara Municipal.

Os contêineres foram instalados nos seguintes locais: Praça Pedro Sanches, em duas alturas: 777 e 803; avenida Francisco Salles, em frente aos números 8 e 46; rua Prefeito Chagas, 144; rua Assis Figueiredo, 1174; e rua Rio Grande do Sul, 1223.

