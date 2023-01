Continua a busca por jovem desaparecido no rio Mogi Guaçu

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ainda não foi encontrado o corpo do poços-caldense Guilherme Henrique de Jesus. O jovem de 21 anos, se envolveu em um acidente de carro e o veículo que estava conduzindo caiu no Rio Mogi Guaçu, às margens da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu (SP) na última segunda-feira,(2).

O pai do rapaz fez um apelo ao Corpo de Bombeiros para que não encerrem as buscas até que o corpo do filho seja localizado. Ele conta que recebeu a informação de que os trabalhos da equipe de Bombeiros terminariam nesta quinta e que após essa data, só serão feitas buscas periódicas, na tentativa de encontrar o veículo. Ao final dos trabalhos nesta quarta, a pedido do pai, a nova informação é de que o prazo foi estendido até esta sexta-feira (6).

Os bombeiros delimitaram o trecho entre o viaduto de onde o carro caiu até um quilômetros à frente do rio, para fazer o trabalho de pesquisa e varredura. O grupo Sentinelas do Rio Mogi Guaçu e Dectetorismo Mogi Mirim apoiam os trabalhos, com equipamentos somo sonar e imãs.

O Corpo de Bombeiros informou que há equipes empenhadas no trabalho desde segunda-feira, mas que o rio Mogi Guaçu registra um volume grande de água em virtude das chuvas que caem na cidade e região desde o final de 2022. A correnteza está forte e a água turva, dificultando a visibilidade quando é preciso fazer os mergulhos.

O prefeito Sergio Azevedo se manifestou nas redes sociais;

“Recebi várias mensagens desde o início da tarde de hoje sobre o acidente com o poços-caldense Guilherme Henrique de Jesus. Estamos buscando de todas as formas ajudar nas buscas que estão sendo conduzidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e esperamos o quanto antes termos notícias”. Disse o prefeito.

Beatriz Aquino