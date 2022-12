“Contribuintes em Dia” recebem prêmios da Prefeitura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Os contribuintes em dia com os tributos municipais participaram da campanha ‘Poços Premia’ , promovida pela Prefeitura, visando a valorização de todos aqueles que mantêm os seus pagamentos municipais dentro do prazo. O sorteio foi realizado no último dia 13, e na manhã de hoje, 23, os ganhadores receberam seus prêmios, em solenidade na antiga estação de trem Mogiana/Fepasa.

Participaram da solenidade o prefeito Sérgio Azevedo, o vice Julio Cesar de Freitas, o secretário da Fazenda, Alexandre Lino, o vereador Wellington Guimarães e membros da comissão organizadora e fiscalizadora da campanha.

De acordo com o prefeito, os recursos arrecadados com o IPTU estão sendo muito bem aplicados na cidade. “Estamos com 80 obras em andamento, espalhadas por toda a cidade, em todos os bairros, que incluem asfaltamento, obras estruturais e muitas outras áreas. Muito obrigado a todos por manterem as contas em dia. Só assim podemos ter recursos em caixa para investir na cidade. Desejo um feliz Natal a todos e especialmente aos contemplados, que terão um motivo a mais para festejar neste fim de ano”.

Concorreram todos os cidadãos poços-caldenses que estavam em dia com o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), do ISS (Imposto sobre serviços), do ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) e de todas as taxas municipais como as do lixo, licenciamentos e renovações.

A campanha Poços Premia ofereceu 10 prêmios, entre eles um carro OKM, uma moto, notebook, smart TVs e smartphones. Confira os ganhadores:

1º lugar: 01 (um) AUTOMÓVEL 0 KM (zero-quilômetro)

Número sorteado: 46395

Contribuinte: EDER ALVISI

2º lugar: 01 (uma) MOTOCICLETA tipo scooter 0 KM (zero-quilômetro)

Número sorteado: 29637

Contribuinte: FERNANDO LUIZ DA SILVA

3º lugar: 01 (uma) SMART TV 50” (cinquenta polegadas)

Número sorteado: 21809

Contribuinte: AFONSO AUGUSTO PASSOS CARDOSO

4º lugar: 01 (um) NOTEBOOK 4GB

Número sorteado: 26975

Contribuinte: OSMAR DE GOUVEIA

5º lugar: 01 (um) SMARTPHONE

Número sorteado: 51811

Contribuinte: DARCY AUGUSTO DE MEDEIROS

6º lugar: 01 (uma) SMART TV 42” (quarenta e duas polegadas)

Número sorteado: 68553

Contribuinte: CLOVIS ALVES GONCALVES

7º lugar: 01 (um) NOTEBOOK 4GB

Número sorteado: 42038

Contribuinte: RAUL DA COSTA FERREIRA

8º lugar: 01 (um) SMARTPHONE

Número sorteado: 64664

Contribuinte: LUCIANO CANDIDO DA SILVA

9º lugar: 01 (uma) SMART TV 42” (quarenta e duas polegadas)

Número sorteado: 30300

Contribuinte: NILZA MARQUES DE SOUZA SIMOES

10º lugar: 01 (um) NOTEBOOK 4GB

Número sorteado: 93126

Contribuinte: JOSE LIMERCI