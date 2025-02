Cooxupé anuncia entrada no mercado de cereais em sociedade com a empresa Agrobom

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com atuação há mais de 90 anos no cooperativismo brasileiro e há 67 focada em café, cooperativa investe na diversificação dos negócios para fortalecer atividade dos mais de 20 mil cooperados, agregar a captação de novos produtores e elevar a participação mundial no mercado de commodities

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé expande sua atuação e anuncia oficialmente a entrada no mercado de cereais, com sociedade firmada junto à Agrobom, empresa fundada em 2006, em Bom Jesus da Penha, sul de Minas Gerais, com atividades voltadas para grãos. A sociedade solidifica os investimentos da Cooxupé para a diversificação de seus negócios que, a partir de agora, englobam também os processos de recebimento, comercialização e exportação de soja e milho.

A Cooxupé mantém trajetória consolidada, há mais de 90 anos, no cooperativismo brasileiro e há 67 trabalha com o negócio Café, exportando a commodity para 50 países, em cinco continentes. De acordo com o presidente da cooperativa, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, a entrada no mercado de cereais atende a uma crescente demanda por parte dos cooperados cafeicultores que também produzem soja e milho em suas propriedades, bem como amplia a atuação da Cooxupé no agronegócio nacional e no mercado internacional.

“Vimos grande potencial em hectares e na produção de cereais, especialmente soja, por parte dos nossos cooperados, e a entrada da Cooxupé neste mercado permitirá a captação de novos produtores que são envolvidos com estas culturas agrícolas. A cooperativa mantém estrutura para fornecer todos os tipos de assistência, seja em campo ou em unidades de atendimento, para o fortalecimento das atividades desses agricultores”, destaca.

Ainda segundo o presidente, a sociedade com a Agrobom marca um novo e sinérgico momento para a Cooxupé. “Esta soma de habilidades vem ao encontro dos nossos objetivos, estabelecidos em um planejamento estratégico, que visam, entre outros propósitos, maior participação da cooperativa no mercado global de commodities. Já temos uma trajetória consolidada internacionalmente com a produção e exportação de café e estamos confiantes que os investimentos na diversificação dos nossos negócios permitirão mais crescimento e maior relevância às atividades dos nossos produtores e para a cooperativa no contexto mundial”, completa Melo.

Sobre a Cooxupé

Com 92 anos dedicados ao cooperativismo brasileiro e 67 anos de atividades voltadas para o café, a Cooxupé é referência na cafeicultura nacional e reconhecida mundialmente como uma cooperativa de credibilidade na comercialização de café de qualidade.

A Cooxupé é líder brasileira na exportação de café verde tipo arábica por vários anos consecutivos. Em 2023, a cooperativa embarcou para os mercados interno e externo 4,5 milhões de sacas, das quais 3,6 milhões foram destinadas para 50 países.

Com sede em Guaxupé/MG, a Cooxupé tem atuação nas regiões do Sul e Cerrado de Minas, média mogiana do estado de São Paulo e Matas de Minas. A qualidade do café – natural e cereja descascado – produzido pelos mais de 20 mil cooperados vem de mais de 340 municípios dessas áreas brasileiras.

Antenada às mudanças, novas relações de consumo e às exigências mundiais, a Cooxupé está em consonância com a agenda ESG para garantir um futuro melhor para a cooperativa e seus cooperados. Para isso, em 2022, criou o ‘Gerações’, o Protocolo de Sustentabilidade da Cooxupé, absolutamente inclusivo e que apresenta requisitos e compromissos a serem cumpridos tanto pela cooperativa quanto por seus cooperados.

Sobre a Agrobom

A fundação da Agrobom é vinculada à família Castelli, que é uma referência na produção de soja no Brasil. É imprescindível mencionar a Castelli Agricultura ao narrar a trajetória da Agrobom, visto que esta desbravou seu caminho no cenário agrícola a partir da oferta de serviços de colheita no Paraná em 1998, graças ao convite de Célio Ribeiro (in memoriam). Foi por intermédio desse convite que a empresa deu os primeiros passos ao realizar a colheita de milho e soja em Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas Gerais.

À medida que os anos transcorreram, o progresso na agricultura local, aliado ao aumento da produção e à escassez de empresas especializadas na comercialização de cereais na região, culminou na fundação da Agrobom em 2006. Seu propósito primordial é a compra e venda de cereais, direcionada para atender às necessidades dos produtores regionais.

O ano de 2007 marcou o início da exportação pela empresa. Atualmente, a Agrobom atende clientes em mais de 60 municípios da região.